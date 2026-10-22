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Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι δέχθηκε αρχικά προσέγγιση από τον Μπόρις Ρίζικ και στη συνέχεια τηλεφωνική επικοινωνία από τον Κορομηλά, ο οποίος τον πίεσε να αποδεχθεί τη χρηματική συναλλαγή.

Η υπόθεση περιλαμβάνεται σε δικογραφία κατά του προέδρου της ΕΟΚ και άλλων προσώπων, ενώ ο Αμπρόζοφ κατέθεσε πρόσφατα ενώπιον της αθλητικής δικαιοσύνης στοιχεία που ενισχύουν τους ισχυρισμούς του.

Ο Ηλίας Κορομηλάς αρνήθηκε αρχικά τη γνωριμία του με τον Ουκρανό διαιτητή, παρά τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση μεγάλης διάρκειας τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ των δύο ανδρών.

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Την καταγγελία του για την προσέγγιση που δέχθηκε από τον διαιτητή Ηλία Κορομηλά, ο οποίος φέρεται να του προσέφερε 10.000 ευρώ προκειμένου να ευνοήσει την Ουνίκς Καζάν στον αγώνα με τη Μονακό, στον δεύτερο τελικό του EuroCup τον Απρίλιο του 2021, περιγράφει ο Ουκρανός διεθνής διαιτητής μπάσκετ Μικόλα Αμπρόζοφ.

Η υπόθεση αποτελεί μία από τις δέκα καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σε βάρος του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, στενού συνεργάτη του και τεσσάρων διαιτητών.

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Ο Ουκρανός ρέφερι επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ενώπιον της αθλητικής δικαιοσύνης πριν από δέκα ημέρες, καταθέτοντας παράλληλα πρόσθετα στοιχεία προς ενίσχυσή τους. Στην περιγραφή του αναφέρεται αναλυτικά στην αρχική προσέγγιση που δέχθηκε από συμπατριώτη του διαιτητή, λίγο μετά τον ορισμό του για τον δεύτερο τελικό του EuroCup, ο οποίος διεξήχθη στις 30 Απριλίου 2021 στο Καζάν της Ρωσίας.

Η Μονακό είχε επικρατήσει στον πρώτο αγώνα, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική τη νίκη για την Ουνίκς Καζάν, προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες της για την κατάκτηση του τροπαίου. Στον πάγκο της ρωσικής ομάδας βρισκόταν ο Δημήτρης Πρίφτης, έχοντας στο τεχνικό επιτελείο του άλλους δύο Έλληνες. Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είχαν οριστεί οι Σπύρος Γκόντας, Μιλιβόγε Γιοβτσιτς και Μικόλα Αμπρόζοφ.

«Την 27η Απριλίου του 2021 μου τηλεφώνησε ο Μπόρις Ρίζικ, Ουκρανός διαιτητής που τον γνώριζα προσωπικά», καταθέτει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμπρόζοφ. Όπως περιγράφει, ο συνάδελφός του επικοινώνησε μαζί του ζητώντας τη βοήθειά του ενόψει του τελικού. Κατά τη συνομιλία τους, του ανέφερε το όνομα του Ηλία Κορομηλά και υποστήριξε ότι αν σφύριζε πέντε- οκτώ φορές υπέρ της Ουνίκς Καζάν θα έπαιρνε 10.000 ευρώ.

«Η πρόταση ήταν ξεκάθαρη. Μου ζητήθηκε να ευνοήσω μια ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό με χρηματικό αντάλλαγμα», καταγγέλλει ο Αμπρόζοφ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι απέρριψε την πρόταση, ωστόσο ο Ρίζικ φέρεται να τον ενημέρωσε πως θα ακολουθούσε επικοινωνία και με τον Ηλία Κορομηλά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Ηλίας Κορομηλάς επικοινώνησε πράγματι τηλεφωνικά μαζί του. Αρχικά, φέρεται να τον συνεχάρη για τον ορισμό του σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, υιοθετώντας φιλική, ενθαρρυντική και υποστηρικτική στάση. Στη συνέχεια, ωστόσο, αναφέρθηκε στον Μπόρις Ρίζικ, τον οποίο αποκάλεσε «αδελφό του», προτού περάσει στο ζήτημα της φερόμενης απόπειρας δωροδοκίας.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο Κορομηλάς φέρεται να του είπε: «Σε πήρα να σου πω ότι αυτά που σου είπε ο Ρίζικ για τα 10.000 ευρώ ισχύουν. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια και θέλω να στηρίξεις τα αδέλφια μου, τους Έλληνες».

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Σύμφωνα πάντα με τον Ουκρανό διαιτητή, στη συνέχεια τον διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα ήταν εγγυημένα, επισημαίνοντας πως το μόνο που χρειαζόταν ήταν «μια καλή διαιτησία» υπέρ της Ουνίκς Καζάν. Ο Αμπρόζοφ υποστηρίζει ότι απέρριψε κατηγορηματικά την προσφορά, τονίζοντας την προσήλωσή του στην προσπάθεια να καταξιωθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η συνομιλία, όπως καταγγέλλει, ολοκληρώθηκε με τον Κορομηλά να του ζητά να επανεξετάσει την πρόταση.

Στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στο Καζάν, η γηπεδούχος ομάδα ηττήθηκε από τη Μονακό με 83-86, με τους Μονεγάσκους να κατακτούν το ευρωπαϊκό τρόπαιο.



Ο Αμπρόζοφ είχε αναφέρει την απόπειρα προσέγγισης λίγο καιρό μετά τα περιστατικά που περιγράφει. Τον Δεκέμβριο του 2021, όπως αναφέρει, ενημέρωσε τον Ρίτσαρντ Στόουκς, ο οποίος είχε αρμοδιότητες στον τομέα της διαιτησίας της EuroLeague, παρότι γνώριζε ότι διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με τον Κορομηλά.

«Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η καταγγελία μου αποτελεί σημαντικό μέρος των συνολικών περιστατικών της υπόθεσης», δήλωσε ο Αμπρόζοφ στην πρόσφατη κατάθεσή του ενώπιον της αθλητικής δικαιοσύνης.

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Στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε η EuroLeague, ο Κορομηλάς φέρεται να αρνήθηκε ακόμη και ότι γνώριζε τον Ουκρανό διαιτητή, παρά το γεγονός ότι οι δύο τους είχαν διευθύνει μαζί τέσσερις επίσημους αγώνες από το 2018 έως το 2020.

Στην τελική του κατάθεση στην ελληνική δικαιοσύνη, ο Αμπρόζοφ εμμένει στους ισχυρισμούς του για την απόπειρα δωροδοκίας, προσκομίζοντας επιπλέον την καταχώριση τηλεφωνικής κλήσης μέσω εφαρμογής, με ημερομηνία 30 Απριλίου 2021 και διάρκεια 11 λεπτών και 52 δευτερολέπτων, μεταξύ του ίδιου και του Κορομηλά.

Ο διαιτητής, ο οποίος είναι σήμερα κατηγορούμενος, είχε αρχικά ισχυριστεί ότι δεν διέθετε καν τον αριθμό τηλεφώνου του Ουκρανού συναδέλφου του. Αργότερα, φέρεται να υποστήριξε ότι η κλήση ενδέχεται να πραγματοποιήθηκε κατά λάθος, καθώς είχε το κινητό τηλέφωνό του στην τσέπη.

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