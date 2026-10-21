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Οι κατηγορίες αφορούν καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων, καθώς και αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας στον χώρο του αθλητισμού.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη ανατρέπει τα δεδομένα για τον 59χρονο επιχειρηματία, ο οποίος είχε αναλάβει την ηγεσία της Ομοσπονδίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τον χώρο του μπάσκετ, δεδομένων και των προγενέστερων έντονων συγκρούσεων του κ.

Λιόλιου με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

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Η σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου στο πλαίσιο της έρευνας για καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ ανατρέπει τα δεδομένα για έναν άνθρωπο που μέσα σε περίπου 25 χρόνια κατάφερε να διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στην επιχειρηματικότητα και τον αθλητισμό.

Από την ίδρυση των Coffee Island, που ξεκίνησε από ένα μικρό καφεκοπτείο στην Πάτρα και εξελίχθηκε σε διεθνές δίκτυο, μέχρι την ανάδειξή του στην προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο 59χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων. Πλέον, καλείται να αντιμετωπίσει μια σοβαρή δικαστική υπόθεση, η εξέλιξη της οποίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

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Ο Βαγγέλης Λιόλιος συνελήφθη έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για πιθανές παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Η υπόθεση συνδέεται με καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων, ενώ οι σχετικές ποινικές διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας στον αθλητισμό. Η βασιμότητα των καταγγελιών και οι ευθύνες των εμπλεκομένων αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Λιόλιος ανέλαβε την ηγεσία της ΕΟΚ με βασικές εξαγγελίες τον εκσυγχρονισμό της Ομοσπονδίας και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Η ιατρική και η στροφή στην επιχειρηματικότητα

Γεννημένος το 1967 στην Πάτρα, ο Βαγγέλης Λιόλιος ακολούθησε αρχικά τον δρόμο της Ιατρικής. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική και εργάστηκε για χρόνια στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας. Παράλληλα, ασχολήθηκε με την Παιδοπνευμονολογία και την Παιδοενδοκρινολογία, ενώ απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Το 1999 έκανε μια στροφή που δύσκολα θα προέβλεπε κανείς από την επαγγελματική του αφετηρία. Δημιούργησε τη Σαπλάι Γιουνίκ και άνοιξε στην Πάτρα το πρώτο κατάστημα Coffee Island, θέτοντας τις βάσεις για μια επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αποκτούσε πανελλαδική και στη συνέχεια διεθνή παρουσία.

Ο ίδιος, μάλιστα, δεν είχε αρχικά ιδιαίτερη σχέση με τον καφέ ως καταναλωτής. Η επιχειρηματική ιδέα, όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, στηρίχθηκε περισσότερο στην παρατήρηση της αγοράς και στην εκτίμηση ότι υπήρχε περιθώριο για ένα διαφορετικό μοντέλο πώλησης. Η φιλοσοφία ήταν να συνδυαστεί η ποιότητα του καφέ με την αγορά για οικιακή κατανάλωση και σταδιακά, με την εξυπηρέτηση όσων ήθελαν να πάρουν τον καφέ τους στο χέρι.

Η επέκταση μέσω του συστήματος δικαιόχρησης (franchise) έδωσε σημαντική ώθηση στο εγχείρημα. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η στροφή αρκετών καταναλωτών σε πιο προσιτές επιλογές καφέ δημιούργησε πρόσθετες ευκαιρίες για την ανάπτυξη του δικτύου.

Η στρατηγική του Λιόλιου δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στην αύξηση των καταστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παραγωγή, στην επεξεργασία και στον έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος. Το 2006 δημιουργήθηκε μονάδα επεξεργασίας και καβουρδίσματος καφέ, ενώ το 2012 ακολούθησε η επέκταση των εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του δικτύου.

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Η ανάπτυξη αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη. Από κύκλο εργασιών περίπου 8,5 εκατ. ευρώ το 2014, η Σαπλάι Γιουνίκ εκτιμά ότι θα ξεπεράσει φέτος τα 45 εκατ. ευρώ. Το αρχικό κατάστημα στην Πάτρα έχει πλέον δώσει τη θέση του σε ένα δίκτυο που αριθμεί περισσότερα από 500 σημεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι συγκρούσεις με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Η ενασχόληση του Βαγγέλη Λιόλιου με το μπάσκετ απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική μέσα από τον Προμηθέα Πατρών, τον οποίο οδήγησε από χαμηλότερες κατηγορίες στην ελίτ του ελληνικού πρωταθλήματος και μέχρι τους τελικούς της Basket League.

Η ανάδειξή του στην προεδρία της ΕΟΚ το 2021 τον έφερε στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων που υπήρχαν στο ελληνικό μπάσκετ εκείνη την περίοδο. Άλλωστε, λίγες μόλις χρονιές προηγουμένως, ο Ολυμπιακός είχε υποβιβαστεί στην Α2 κατηγορία, μετά την αποχώρησή του από το ΟΑΚΑ σε ένα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και την άρνηση της ομάδας να συνεχίσει την πορεία της στο ελληνικό πρωτάθλημα.

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Ανάμεσα στις πιο έντονες δημόσιες συγκρούσεις της περιόδου ήταν εκείνες του νέου προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να δοκιμάζονται επανειλημμένα εξαιτίας ζητημάτων που αφορούσαν τη διαιτησία και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Αμέσως μετά την γνωστοποίηση της είδησης για την σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε μέσω των social media: «Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε, δεν ρωτάγατε; Μία ήττα και αυτή αν θέλετε την ανατρέπω, αλλά αφήστε την να κάθεται εκεί που κάθεται. Τα φιλάκια μου σε όλους σας».

Στη συνέχεια και με δεύτερη ανάρτηση, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε: «Θέλανε πόλεμο, φυλάκα τώρα». Υπενθυμίζεται ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει αντιδράσει πολλές φορές στο παρελθόν για την τοποθέτηση συγκεκριμένων διαιτητών στους αγώνες της ομάδας, με τον Δ. Γιαννακόπουλο να στρέφεται συχνά εναντίον του προέδρου της ΕΟΚ.

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Λιόλιος – παλαιότερη δήλωση: «Δεν θέλω να προσβάλει κανένας τον θεσμό του προέδρου»

Τον Ιούνιο του 2022, ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε ότι κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΕΟΚ τόνισε τότε ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση γιατί δεν ανέχεται κανείς να προσβάλει τον θεσμό του προέδρου.

«Για να αλλάξεις το ελληνικό μπάσκετ πρέπει να σπάσεις το τραπέζι και να ξανατοποθετηθεί και ο καθένας να βρει τον ρόλο του βάσει αρχών, αξιών και νόμου. Ο Πρόεδρος είναι θεσμός, δεν αγγίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Πλέον, όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της Δικαιοσύνης, σε μία υπόθεση που έχει ταράξει δίχως αμφιβολία τα νερά του ελληνικού μπάσκετ.

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