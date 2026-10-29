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Η Επιτροπή ζήτησε εγγράφως ενημέρωση από την Ομοσπονδία αμέσως μετά την απόφαση προσωρινής κράτησης του κ.

Λιόλιου από τον ανακριτή.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης γνωστοποίησε την παραίτηση του κ.

Λιόλιου και όρισε τον Παναγιώτη Φασούλα ως τον αναπληρωματικό εκπρόσωπο για τη θέση.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υποστηρίζει ότι ενήργησε άμεσα και τηρώντας απαρέγκλιτα το καταστατικό της και την ισχύουσα νομοθεσία.

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Στο ζήτημα της εκπροσώπησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) αναφέρθηκε η ΕΟΕ με επίσημη ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας τις ενέργειες που ακολούθησαν μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από τη θέση του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας.

Όπως γνωστοποίησε, η ΕΟΚ ενημέρωσε επίσημα το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε παραιτηθεί από τη συγκεκριμένη θέση και ότι είχε καλέσει τον αναπληρωματικό εκπρόσωπό της, Παναγιώτη Φασούλα, να αναλάβει καθήκοντα, βάσει των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας στις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

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Η ΕΟΕ ανέφερε ότι είχε ζητήσει από την ΕΟΚ έγγραφη ενημέρωση για το θέμα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ στην ανακοίνωσή της παρέθεσε το χρονικό των εξελίξεων, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε άμεσα και σύμφωνα με το Καταστατικό της και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής:

«Μακριά από σκοπιμότητες και δημιουργία εντυπώσεων, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προχωρά στην πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Με απόλυτο σεβασμό στον ελληνικό αθλητισμό, στους αθλητές μας και στους φιλάθλους, παραθέτουμε την αλληλουχία των πρόσφατων γεγονότων που αποκαλύπτουν την πραγματικότητα, και επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση την θεσμική λειτουργία της Επιτροπής:

Ως γνωστόν, την Κυριακή 25-10-2026, απολογήθηκε στον ανακριτή ο έως τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) κ. Λιόλιος, η δε απόφαση της προσωρινής κράτησής του ελήφθη περί τις 10μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Tην Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 ζήτησε με επιστολή της προς την ΕΟΚ επίσημη έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την εφεξής εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ.

Το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, η ΕΟΚ, απαντώντας στην επιστολή της ΕΟΕ, της γνωστοποίησε επισήμως, ότι ο κ. Λιόλιος είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου της και ότι είχε καλέσει τον αναπληρωματικό εκπρόσωπό της, κ. Παναγιώτη Φασούλα, να αναλάβει καθήκοντα, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας της 15.09.2024.

Καθίσταται, συνεπώς, σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενήργησε αμελλητί, σύμφωνα με το Καταστατικό της και την κείμενη νομοθεσία, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και εξαντλώντας τα περιθώρια άσκησης των αρμοδιοτήτων της.»