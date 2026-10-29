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Ο παλαίμαχος αθλητής αμφισβήτησε τη νομιμότητα του εκλογικού αποτελέσματος, επικαλούμενος τον εντοπισμό διακοσίων ψηφοδελτίων με πανομοιότυπους σταυρούς.

Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο διαλόγου με τη σημερινή διοίκηση, χαρακτηρίζοντας τα μέλη της ως αχυρανθρώπους χωρίς ουσιαστική αυτονομία.

Ο ίδιος αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της ηγεσίας σχετικά με τη διαχείριση της Εθνικής ομάδας από διοίκηση Πρωτοδικείου.

Τέλος, ο Παναγιώτης Φασούλας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Ομοσπονδίας στις επόμενες εκλογές.

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Στα ύψη παραμένει η ένταση στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Παναγιώτη Φασούλα να εξαπολύει νέα πυρά κατά της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), στον απόηχο του σκανδάλου της χειραγώγησης αγώνων.

Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας έβαλε στο στόχαστρο τον Άγγελο Παπανικολάου και τα υπόλοιπα πρόσωπα που ανέλαβαν τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, χαρακτηρίζοντάς τα «ενεργούμενα του κ. Λιόλιου».

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Μιλώντας στην ΕΡΤ, σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της ΕΟΚ σχετικά με την τοξικότητα και την ανάγκη ενότητας στο άθλημα, υποστηρίζοντας ότι η νέα ηγεσία ακολουθεί την ίδια επικοινωνιακή γραμμή με την προηγούμενη.

«Με πληροφόρησαν ότι ένας λεγόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας βγήκε στην ΕΡΤ και μιλούσε περί τοξικότητας και ενότητας στο μπάσκετ. Βλέπω το αφήγημα δεν έχει αλλάξει από το αφεντικό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αιχμές για τη διοίκηση Πρωτοδικείου και την Εθνική ομάδα

Ο Φασούλας απευθύνθηκε επίσης στον υπουργό Αθλητισμού και στην υπουργό Παιδείας, αμφισβητώντας τον ισχυρισμό ότι η Εθνική ομάδα δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε περίπτωση που αναλάμβανε διοίκηση Πρωτοδικείου.

Όπως υποστήριξε, η νέα διοίκηση ξεκινά με ένα «καταφανές ψεύδος», καθώς, κατά την άποψή του, μια διοίκηση που ορίζεται από το Πρωτοδικείο μπορεί να αναλάβει τις απαραίτητες διαχειριστικές δαπάνες.

Παράλληλα, επέμεινε ότι η σημερινή διοίκηση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης υπό τον Βαγγέλη Λιόλιο, επικαλούμενος πληροφορίες που, όπως είπε, του μεταφέρουν αθλητικά σωματεία.

«Η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ είναι συνέχεια του καθεστώτος Λιόλιου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ορισμένα σωματεία τού αναφέρουν πως ακούνε ότι «όλο το σύστημα θα είναι σε λίγες μέρες και πάλι έξω».

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Φασούλας: «Βρήκαμε 200 ψηφοδέλτια με 12 πανομοιότυπους σταυρούς»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Παναγιώτης Φασούλας όταν αναφέρθηκε στον τρόπο εκλογής των μελών της διοίκησης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι εντοπίστηκαν 200 ψηφοδέλτια με 12 πανομοιότυπους σταυρούς το καθένα, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Το ερώτημα είναι εάν ο κύριος αυτός είναι συνένοχος ή βλαξ. Τα ίδια ενεργούμενα του κ. Λιόλιου λειτουργούν ως σημερινή διοίκηση. Αυτοί τοποθετήθηκαν εκεί με λίστα σταυρών, βρήκαμε 200 ψηφοδέλτια με 12 πανομοιότυπους σταυρούς έκαστο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνομιλήσει με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

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«Εγώ διάλογο με αχυρανθρώπους δεν κάνω. Ήταν συνένοχοι ή δεν είχαν ιδέα πού βρίσκονταν; Αν δεν γνώριζαν, δεν έχουν θέση στην Ομοσπονδία, αν γνώριζαν, ακόμη περισσότερο».

Μάλιστα, επανήλθε στο ίδιο ύφος, σημειώνοντας ότι «κακώς ανοίγω διάλογο με έναν αχυράνθρωπο».

Θα διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ;

Ανοιχτό άφησε ο Παναγιώτης Φασούλας το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές της Ομοσπονδίας, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τον ίδιο η ανάληψη της προεδρίας.

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«Βεβαίως και το σκέφτομαι να είμαι υποψήφιος, δεν έχω καμία πρεμούρα όμως να είμαι πρόεδρος», δήλωσε.

Οι τοποθετήσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις διοικητικές ανακατατάξεις στην ΕΟΚ και τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων να διατηρούν το κλίμα αντιπαράθεσης.

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