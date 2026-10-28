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Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής κατήγγειλε διαφθορά στη διαιτησία, προβλήματα στους σχολικούς αγώνες και έλλειψη αξιοπιστίας στις διεθνείς διοργανώσεις.

Παράλληλα, κάλεσε τον υπουργό Αθλητισμού να ενημερώσει τη διεθνή ομοσπονδία για την κατάσταση, τονίζοντας την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ΕΟΚ.

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Την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις επερχόμενες εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) επιβεβαίωσε ο Παναγιώτης Φασούλας, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ.

Μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και στον Αντώνη Καρπετόπουλο, ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από τις υποθέσεις που απασχολούν το άθλημα, στις ευθύνες της διοίκησης της Ομοσπονδίας, αλλά και στα ζητήματα της διαιτησίας και των σχολικών αγώνων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ΕΟΚ.

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Τι είπε για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Παναγιώτης Φασούλας αναφέρθηκε στις υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη συνέχιση της λειτουργίας της Ομοσπονδίας υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Υπάρχει και κατάσταση γύρω μας που υπάρχουν τρία μεγάλα σκάνδαλα. Στα δύο από αυτά έχουμε μείνει 2.500 άνεργοι και στο τρίτο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με τους συνεργάτες του είναι προφυλακισμένοι και η Ομοσπονδία λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικότατα. Ο νόμος ορίζει κανονικότατα ότι μπορεί εντός 25 ημερών να γίνουν εκλογές στην Ομοσπονδία και αυτές θα γίνουν σε 52 μέρες!

Έχω την εντύπωση ότι τρώνε το ίδιο παραμύθι που τρώνε τόσα χρόνια όσοι βρίσκονται εκεί, γι’ αυτό και παραμένουν. Καλό θα ήταν κάποιοι να παραιτηθούν, γιατί οι ευθύνες θα αναζητηθούν. Δεν μπορούν να λένε ότι “έχουμε πλάτες” και να μένουν εκεί».

Οι αιχμές για τους σχολικούς αγώνες

Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας τοποθετήθηκε και για την υπόθεση των σχολικών αγώνων, θέτοντας ζήτημα ηθικής ευθύνης για όσους, όπως υποστήριξε, είχαν εμπλοκή.

«Υπάρχει ηθικό ανάστημα σε αυτούς που έστηναν σχολικούς αγώνες; Στους ανθρώπους που υποστήκαμε αυτόν τον κανιβαλισμό, με πρώτο εμένα, έχουμε ακούσει τα πάντα, είμαστε ανίδεοι, πανίχαζοι».

Τι είπε για τον Γιάννη Βρούτση και τη FIBA

Ο Φασούλας αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες παρέμβασης του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να ενημερώσει τη διεθνή ομοσπονδία για την κατάσταση που επικρατεί.

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«Τα σωματεία θα αντιδράσουν, δεν θα κάτσουν να αγωνιστούν σε ένα πρωτάθλημα τέτοιο. Ο υπουργός δεν μπορεί να αναιρέσει την Ομοσπονδία. Δεν μπορεί να καθαιρέσει ο Βρούτσης. Μπορεί κάλλιστα όμως να επικοινωνήσει με τη FIBA και να εξηγήσει την κατάσταση».

Οι καταγγελίες για τη διαιτησία και οι Έλληνες διαιτητές

Αιχμηρός ήταν και για το ζήτημα της διαιτησίας, διατυπώνοντας καταγγελίες σχετικά με τον ρόλο διαιτητών στους σχολικούς αγώνες και τις σχέσεις τους με τα σωματεία.

«Όταν έχεις δημιουργήσει έναν στρατό διαιτητών για να φέρνεις συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχολικούς αγώνες και για να μπορούν να γυρνάνε στα σωματεία και να απειλούν ότι, αν δεν ψηφιστούν, την επόμενη αγωνιστική θα τους σφάξουν».

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Για την παρουσία των Ελλήνων διαιτητών σε διεθνείς διοργανώσεις, ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής παλιών αθλητών στη διοίκηση του αθλήματος.

«Δεν καλούν τους Έλληνες διαιτητές σε παγκόσμια κτλ., γιατί δεν υπάρχει αξιοπιστία στους Έλληνες διαιτητές. Για να μην πέσουμε από τα σύννεφα, θα αντιμετωπίσουμε χειρότερες καταστάσεις!

Πρέπει να πάμε με παλιούς αθλητές που το λέει η καρδιά τους. Δεν μπορώ να μην εξάρω τον Γιώργο Μπόγρη. Εδώ δεν έχει αντιδράσει κανείς στις wild cards. Έχουν γίνει απίστευτα κακά πράγματα για το άθλημά μας. Αν έχεις καλό μάνατζερ, παίζεις σε εθνικές ομάδες.

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Έχει διαβρωθεί συθέμελα το οικοδόμημα του μπάσκετ και χρειάζεται η επόμενη διοίκηση να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Ποιος αποφάσιζε για αυτές τις wild cards και για την ΚΕΔ; Το πέταγμα του μπαλακιού στη Δικαιοσύνη δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να σπάσουν αυγά. Βεβαίως θα κατέβω στις εκλογές!».