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Καταγγελία προπονητή αναφέρει ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος ζήτησε την αποβολή παίκτη της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με τον Προμηθέα τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Λιθουανός καλαθοσφαιριστής Μιντάουγκας Κουζμίνσκας αποβλήθηκε τελικά από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση μετά από δεύτερη τεχνική ποινή για φλόπινγκ.

Ο προπονητής κατέθεσε τα παραπάνω στοιχεία τον Ιούλιο του 2026 στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αποτελούν απόδειξη παρέμβασης στην εξέλιξη του αγώνα, ο οποίος σημαδεύτηκε από ένταση, επεισόδια και προσωρινή διακοπή.

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Νέα στοιχεία για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ παρουσιάστηκαν στο δελτίο ειδήσεων του MEGA. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, φέρεται να είχε ζητήσει την αποβολή του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας σε αγώνα της ΑΕΚ με τον Προμηθέα Πατρών, τον Νοέμβριο του 2024.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη συνδέεται με την κατάθεση προπονητή, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε σχετική συνομιλία με τον Λιόλιο. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, ο πρόεδρος της ΕΟΚ τον είχε ρωτήσει: «ποιος παίκτης θέλεις να αποβληθεί στο ματς».

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Η αναμέτρηση Προμηθέας – ΑΕΚ διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκε με νίκη των Πατρινών με σκορ 84-76. Κατά τη διάρκειά της, ο Λιθουανός φόργουορντ της Ένωσης δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή για φλόπινγκ και αποβλήθηκε από το παιχνίδι.

Ο προπονητής που φέρεται να εμπλέκεται στη συγκεκριμένη συνομιλία κατέθεσε τον Ιούλιο του 2026 στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, αναφερόμενος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Η ένταση στο παιχνίδι και οι αποβολές

Η αναμέτρηση είχε σημαδευτεί από μεγάλη ένταση, υβριστικά συνθήματα και επεισόδια στις εξέδρες, όπου υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και της αστυνομίας. Η κατάσταση οδήγησε στην εκκένωση της κεντρικής εξέδρας.

Διαιτητές του αγώνα ήταν οι Τσαρούχα, Τσολάκος και Χριστινάκης. Από το παιχνίδι είχε αποβληθεί και ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, έπειτα από δύο τεχνικές ποινές.

Παράλληλα, η Βάσω Τσαρούχα είχε διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων προς το πρόσωπό της. Οι διαιτητές αποχώρησαν τότε για τα αποδυτήρια, μέχρι να απομακρυνθούν οι φίλοι της Ένωσης από το γήπεδο.

Η ΑΕΚ είχε εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία και όσα συνέβησαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οι νέες αναφορές, εφόσον επιβεβαιωθούν, προσθέτουν ένα ακόμη περιστατικό στο πλαίσιο της υπόθεσης που ερευνάται. Οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο ρεπορτάζ δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη ότι υπήρξε παρέμβαση στην εξέλιξη του αγώνα.