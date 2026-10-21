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Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην έκδοση των ενταλμάτων λόγω κατηγοριών για χειραγώγηση αγώνων και κινδύνου φυγής των κατηγορουμένων.

Η απόφαση ελήφθη μετά την απουσία των εμπλεκόμενων προσώπων από την προγραμματισμένη διαδικασία παροχής εξηγήσεων ενώπιον του Αθλητικού Εισαγγελέα.

Η δικογραφία σχηματίστηκε βάσει καταγγελιών, μαρτυριών και γραπτών μηνυμάτων που προσκομίστηκαν από παράγοντες και διαιτητές του χώρου.

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ, καθώς έχουν εκδοθεί 6 εντάλματα σύλληψης. Στη λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Βαγγέλης Λιόλιος, τρεις εν ενεργεία διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής που υπηρετεί ως ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, καθώς και ένας επιχειρηματίας και πρώην αθλητής.

Τα εντάλματα εκδόθηκαν μετά την έρευνα του αθλητικού Εισαγγελέα, Απόστολου Γραμμένου, για βαρύτατες καταγγελίες στο ελληνικό μπάσκετ. Στους εμπλεκομένους αποδίδονται, κατά περίπτωση, σοβαρότατα αδικήματα που σχετίζονται με τη δωροδοκία και τη δωροληψία, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του αθλητικού νόμου.

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Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση τις καταγγελίες δύο πρώην διαιτητών, οι οποίοι προσήλθαν στις Αρχές και παρέδωσαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους, αποφασίστηκε να μην ασκηθούν εναντίον τους ποινικές διώξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου. Τα εντάλματα φέρεται να αφορούν τους Γιώργο Μαυραγάνη, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά, Αναστάσιο Πηλοίδη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις, από τα συνολικά έξι εντάλματα που υπήρξαν. Ακόμα, εμφανίζονται να αναζητούνται η Τσαρούχα και ο Μαυραγάνης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτες πράξεις εκτείνονται σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας και αφορούν κατά κύριο λόγο παλαιότερους αγώνες μικρότερης δυναμικότητας, κυρίως στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν φέρονται να εντοπίστηκαν δυσθεώρητα χρηματικά ποσά στην κατοχή κάποιων εκ των εμπλεκομένων προσώπων, για τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να τεκμηριωθεί καμία νόμιμη οικονομική αιτιολόγηση.

Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, η ογκώδης δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο ανακριτή. Οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν αύριο το κατώφλι του γραφείου του προκειμένου να απολογηθούν και να δώσουν εξηγήσεις για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, η απόφαση για την έκδοση των ενταλμάτων ελήφθη από κοινού από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, οι οποίοι έκριναν τους κατηγορούμενους ύποπτους φυγής. Ειδικότερα, ο κ. Λιόλιος και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν κληθεί προηγουμένως από τον Αθλητικό Εισαγγελέα προκειμένου να παράσχουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν.

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Μετά την άσκηση ποινικών διώξεων, η δικογραφία χρεώθηκε σε ανακριτή, ο οποίος –με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελίας και σε καθεστώς απόλυτης μυστικότητας– προχώρησε στην έκδοση των ενταλμάτων, κρίνοντας ότι οι κατηγορούμενοι δεν ανταποκρίθηκαν στις νόμιμες κλήσεις για παροχή εξηγήσεων και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου περί κινδύνου διαφυγής.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 16 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Αναλυτικά ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχει πει:

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«Αυτά που έρχονται στον κόσμο του μπάσκετ τις επόμενες ημέρες, άντε εβδομάδες, δεν θα έχει ξαναϋπάρξει προηγούμενο. Ως Παναθηναϊκός, ούτε προσπαθήσαμε να το εκμεταλλευτούμε κάτω από το τραπέζι αναγκάζοντας τους να παίξουν το ρόλο του καραγκιόζη, κάνοντας ακριβώς το ανάποδο από αυτό που έκαναν τόσα χρόνια.

Προτιμήσαμε ως Παναθηναϊκός να πάμε μέσω του νομικού δρόμου και γιατί είμαστε Παναθηναϊκός, αλλά και γιατί θέλουμε πίσω τα κλεμμένα και θα τα πάρουμε».

Ενώ λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του προέδρου της ΕΟΚ, ο κ. Γιαννακόπουλος πόσταρε νέο στόρι στο instagram στο οποίο έγραψε: «Ήθελες πόλεμο… δεν ρώταγες».

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