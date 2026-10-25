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Το Υπουργείο Αθλητισμού ανέστειλε τη χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας και ξεκίνησε διαχειριστικό έλεγχο για να εξετάσει τη χρήση των κρατικών πόρων.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κλήθηκαν σε συνάντηση από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού για να συζητήσουν την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Ορισμένα στελέχη ζήτησαν την παραίτηση όλου του διοικητικού συμβουλίου για τη διεξαγωγή νέων εκλογών από τα σωματεία, εν μέσω κλίματος αβεβαιότητας.

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Στον Άγγελο Παπανικολάου πέρασε η προεδρία της ΕΟΚ, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς η Ομοσπονδία συνεδρίασε εκτάκτως και ανέδειξε τον νέο επικεφαλής της.

Ο Παπανικολάου είχε διεκδικήσει την προεδρία και στις εκλογές του 2021, όπου είχε καταλάβει την τρίτη θέση, πίσω από τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Παναγιώτη Φασούλα. Τότε, είχε τη στήριξη του Γιώργου Βασιλακόπουλου.

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Σε επαγγελματικό επίπεδο, ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ είναι γιατρός και συγκεκριμένα καρδιολόγος.

ΕΟΚ: Η παραίτηση Λιόλιου, η επόμενη μέρα και τα ερωτήματα για τη διοίκηση

Η παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και εντάλματα σύλληψης έξι εμπλεκομένων, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ.

Μέχρι την Κυριακή, η μοναδική επίσημη τοποθέτηση της Ομοσπονδίας ήταν μια ανακοίνωση για την ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη νομική διαδικασία. Η παραίτηση του Λιόλιου ήρθε πριν από την απολογία του, κατά την οποία θα μπορούσε να αποφασιστεί η επιβολή περιοριστικού όρου απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα, κάτι που θα είχε συνέπειες για την παραμονή του στην προεδρία.

Μετά την αποχώρησή του, το ΔΣ συγκλήθηκε εκτάκτως για να αποφασίσει την ανασυγκρότησή του και την ανάδειξη νέου προέδρου. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε τα μέλη της διοίκησης σε συνάντηση με αντικείμενο το μέλλον του αθλήματος και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Στο μεταξύ, ο Τάσος Δελημπαλταδάκης ζήτησε την παραίτηση όλων των μελών του ΔΣ, ώστε τα σωματεία να εκλέξουν νέα διοίκηση. Στο προσκήνιο βρέθηκε και το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη, ως πιθανή λύση ευρύτερης αποδοχής, αν και η ανάληψη διοικητικού ρόλου θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που επικρατούν στο άθλημα.

Έλεγχοι, διαιτησία και «πάγωμα» χρηματοδότησης

Τα ερωτήματα, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην ηγεσία της ΕΟΚ. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, καθώς πρόσωπα που συνδέονται με τη διαιτησία φέρονται να περιλαμβάνονται στους εμπλεκομένους της υπόθεσης. Παρότι η ΚΕΔ μπορεί να συνεχίσει τους ορισμούς εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, η αξιοπιστία της αποτελεί πλέον βασικό ζήτημα.

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Την ίδια ώρα, το υπουργείο Αθλητισμού ανακοίνωσε την αναστολή της δεύτερης δόσης της τακτικής επιχορήγησης προς την Ομοσπονδία, ύψους περίπου 830.000 ευρώ, καθώς και την έναρξη διαχειριστικού ελέγχου για την περίοδο 2025-2026.

Ο έλεγχος θα εξετάσει τη διαχείριση των κρατικών πόρων, ενώ η καταβολή των χρημάτων θα εξαρτηθεί από τα ευρήματά του. Παράλληλα, ενδεχόμενη εμπλοκή θεσμικών παραγόντων σε χειραγώγηση αγώνων θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλες χρηματοδοτήσεις.

Πέρα από τις θεσμικές και οικονομικές συνέπειες, σημαντικό πλήγμα ενδέχεται να δεχθεί η σχέση της ΕΟΚ με τους χορηγούς της. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.

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