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Ο επιχειρηματίας βρισκόταν ανάμεσα στους τελευταίους ανθρώπους που είδαν τον καλλιτέχνη εν ζωή πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του.

Μετά την απώλεια του φίλου του, ο Βαγγέλης Μητρογιάννης βίωσε έντονο σοκ και χρειάστηκε τη βοήθεια ειδικών για να διαχειριστεί το πένθος.

Ο ίδιος εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τέλεση του μνημοσύνου.

Πλέον, ο επιχειρηματίας επιδιώκει την απόδοση ευθυνών για τον θάνατο του τραγουδιστή, έχοντας στο πλευρό του την πρώην σύζυγό του και τη σύντροφό του.

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Ο γνωστός επιχειρηματίας Βαγγέλης Μητρογιάννης ήταν ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης από τα πρώτα βήματα της καριέρας του. Για αρκετά χρόνια μάλιστα ο αδικοχαμένος τραγουδιστής είχε στην κατοχή του μια μικρή εξοχική παραθαλάσσια κατοικία ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο «Πευκάκι» που ανήκε στον καλό του φίλο

Πριν από 15 χρόνια ακριβώς, τον Οκτώβριο του 2011, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν κουμπάρος στον γάμο του Βαγγέλη Μητρογιάννη με τη γνωστή ηθοποιό Αλεξάνδρα Παλαιολόγου που είχε γίνει στο εκκλησάκι του Island το οποίο ανήκει στον, επίσης καλό φίλο του τραγουδιστή, Χρύσανθο Πανά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο επιχειρηματίας ήταν για αρκετές μέρες σε κατάσταση σοκ μετά τον αιφνίδιο θάνατο του διάσημου καλλιτέχνη καθώς ήταν και ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που τον είχαν δει ζωντανό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Βαγγέλης Μητρογιάννης τη δεκαετία του ’90.

Αυτός ήταν και ο λόγος που όλο αυτό το διάστημα, ο Βαγγέλης Μητρογιάννης αρνιόταν να τοποθετηθεί δημόσια για τον αγαπημένο του φίλο και περιορίστηκε μόνο να κάνει μία ανάρτηση μετά το μνημόσυνο: «Κι αν έφτασε η ώρα να πούμε αντίο. Η αγάπη μας μένει, φως στο σκοτάδι. Σαν άστρο που φέγγει στο άπειρο σκοτάδι» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε με τον Γιώργο Μαζωνάκη από τις πρόβες νυχτερινής εμφάνισής του στο Λουτράκι τη δεκαετία του ’90.

Γιώργος Μαζωνάκης- Βαγγέλης Μητρογιάννης: Η συνάντηση λίγες μέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή

Λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καλέσει τον Βαγγέλη Μητρογιάννη στο σπίτι του στη Βούλα, ενώ οι δύο άντρες είχαν τακτική τηλεφωνική επικοινωνία. Μάλιστα αρκετοί γνωρίζουν ότι υπήρξε ένα χρονικό διάστημα που είχαν αποκρυνθεί εξαιτίας «τρίτων προσώπων» αλλά ακόμα και τότε πάντα ενδιαφερόταν να μαθαίνει ο ένας τα νέα του άλλου και ποτέ δεν είχε μιλήσει αρνητικά ο ένας για τον άλλον.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η συμφιλίωσή τους έγινε εύκολα -και μάλιστα σε μια δύσκολη στιγμή για τον τραγουδιστή- και η φιλία τους συνεχίστηκε σαν να μην είχε περάσει μία μέρα, έχοντας αφήσει οριστικά πίσω τους όσα μπορεί να τους είχαν πικράνει.

Το Μάρτιο του 2014 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε γιορτάσει τα γενέθλιά του στο Gazoo.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του επιχειρηματία, η ψυχολογική του κατάσταση ήταν τόσο εύθραυστη που αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια ειδικών για να μπορέσει να διαχειριστεί την ξαφνική απώλεια. Από τις πρώτες, κιόλας, ώρες στο πλευρό του βρισκόταν η πρώην σύζυγός του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, μαζί με την τωρινή του σύντροφο: «Τώρα αρχίζει να συνέρχεται. Το μόνο που τον ενδιαφέρει πλέον είναι να τιμωρηθούν οι ένοχοι».