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Η ίδια αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, ευγένεια, γενναιοδωρία και έμπρακτη διάθεση για προσφορά στους συνανθρώπους του.

Η Χριστίνα Παππά περιέγραψε περιστατικά στήριξης του εκλιπόντος προς την ίδια και την οικογένειά της, τονίζοντας την άμεση βοήθειά του σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για είκοσι ένα χρόνια, διατηρώντας μια έντονη παρουσία στον αθλητικό και κοινωνικό χώρο της χώρας.

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Μία πολύχρονη φιλία συνέδεε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με τη Χριστίνα Παππά. Η γνωστή ηθοποιός δηλώνει στη HuffPost συντετριμμένη από την απώλειά του. «Ήταν πάντα απλός, γεμάτος καλοσύνη, ευγένεια και γενναιοδωρία. Στήριζε πάντα όσους είχαν ανάγκη, ήταν πρόθυμος να σε βοηθήσει αν του του ζητούσες. Τον χαρακτήριζε μία “μπέσα” που όμοιά της έχω συναντήσει σε ελάχιστους ανθρώπους στη ζωή μου».

Τον Φεβρουάριο του 2025, συνοδεύοντας την κόρη του Χρυσή Βαρδινογιάννη στον γάμο της με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

«Με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη είχαμε γνωριστεί πολλά χρόνια πριν μέσω της κυρίας Νίνας Βλάχου, καθώς ο σύζυγός της, Γιώργος Θεοδωρίκας (απεβίωσε το 2016), ήταν πολύ φίλος του και δικός μου δικηγόρος. Όταν κάναμε με τον γιο μου, τον Δημήτρη, τον οποίο αγαπούσε πολύ και έκανε παρέα με τον δικό του γιο, τον Παύλο, το πρώτο μας μεγάλο βήμα στον χώρο της εστίασης, ανοίγοντας το εστιατόριο Hama στη Γλυφάδα, ερχόταν πολύ συχνά από την αρχή για να μας στηρίξει» αποκαλύπτει η Χριστίνα Παππά.

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Με τον Βαρδή Βαρδινογιάννη.

«Κάποια στιγμή, η μεγαλύτερή μου αδελφή, αντιμετώπισε ένα σοβαρό θέμα υγείας. Η παρέμβασή του ήταν τόσο άμεση, που δεν είναι υπερβολή να πω ότι της έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή τότε. Αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Μου έλεγε πάντα, “Χριστίνα, όποιος σε πειράξει, είμαι μαζί σου. Και το εννοούσε. Πριν από πολλά χρόνια, ως φανατική Παναθηναϊκός κι εγώ, είχα πάει να δω έναν αγώνα της ομάδας στο γήπεδο. Εκείνος καθόταν λίγα μέτρα μακριά μου. Κάποια στιγμή, έρχεται ένας άγνωστος άνδρας και μου λέει μια φράση πολύ προσβλητική. Κοίταξα προς το μέρος του και εκείνος σηκώθηκε από τη θέση του, πλησίασε τον άνθρωπο εκείνον και τον έβαλε να γονατίσει μπροστά μου για να μου ζητήσει συγγνώμη που με έθιξε. Τέτοιος άνδρας ήταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης».

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 μέχρι τον Μάιο του 2000.



