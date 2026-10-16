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Ο ίδιος διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για είκοσι ένα χρόνια, κατακτώντας πολλούς εγχώριους τίτλους και πραγματοποιώντας αξιοσημείωτες ευρωπαϊκές διακρίσεις.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο σύλλογος συνεργάστηκε με σπουδαίους ποδοσφαιριστές και προπονητές, ενώ η δράση του παραμένει σημείο αναφοράς για την ιστορία της ομάδας.

Το προσωνύμιο «Καπετάνιος» αποδόθηκε στον εκλιπόντα μετά από μια τολμηρή ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο εμπορικό ναυτικό.

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Την τελευταία του πνοή άφησε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, γνωστός με το προσωνύμιο «Καπετάνιος», ο οποίος υπήρξε επιχειρηματίας, εφοπλιστής και επί σειρά ετών πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Το όνομά του ταυτίστηκε με μία από τις πιο χαρακτηριστικές και καθοριστικές εποχές στην ιστορία του «τριφυλλιού».

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και ανήκε στην ισχυρή επιχειρηματική οικογένεια Βαρδινογιάννη. Ήταν γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη και ένα από τα δέκα παιδιά της οικογένειας.

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Από νεαρή ηλικία ακολούθησε τον δρόμο της ναυτιλίας. Σπούδασε στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον, στην Αγγλία, και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στο εμπορικό ναυτικό. Το προσωνύμιο «Καπετάνιος» τον συνόδευε σε όλη του τη ζωή και, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές για τη διαδρομή του, συνδέθηκε με μια τολμηρή ναυτική επιχείρηση. Συγκεκριμένα, φέρεται να απέκτησε το συγκεκριμένο παρατσούκλι όταν κατάφερε να σπάσει το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε, την περίοδο που βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεμος, ενώ καταδιωκόταν από το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

Η επαγγελματική του πορεία περιλάμβανε και συμμετοχή στα συλλογικά όργανα της ελληνικής ναυτιλίας. Ο ίδιος υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για δύο θητείες.

Η σχεδόν 21ετής πορεία στην προεδρία του Παναθηναϊκού

Η ευρύτερα γνωστή δημόσια παρουσία του Γιώργου Βαρδινογιάννη συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο άφησε έντονο αποτύπωμα. Στις 17 Ιουλίου 1979, όταν η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ, ο ίδιος ανέλαβε την προεδρία της ομάδας.

Παρέμεινε στο τιμόνι του συλλόγου για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 μέχρι τον Μάιο του 2000. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση έξι πρωταθλημάτων Ελλάδας, εννέα Κυπέλλων Ελλάδας και τριών Σούπερ Καπ.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες, φτάνοντας δύο φορές στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης, της διοργάνωσης που μετεξελίχθηκε στο σημερινό Champions League. Τη σεζόν 1984-1985, η ομάδα αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ, ενώ την αγωνιστική περίοδο 1995-1996 η ευρωπαϊκή της διαδρομή σταμάτησε απέναντι στον Άγιαξ.

Στα χρόνια που ο Γιώργος Βαρδινογιάννης βρισκόταν στην προεδρία του Παναθηναϊκού, από την ομάδα πέρασαν σπουδαία ονόματα του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου. Μεταξύ των ποδοσφαιριστών που φόρεσαν τη φανέλα του συλλόγου ήταν οι Δημήτρης Σαραβάκος, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Βέλιμιρ Ζάετς, Στράτος Αποστολάκης και Κριστόφ Βαζέχα.

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Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Γιάτσεκ Γκμοχ και Ίβιτσα Όσιμ, οι οποίοι συνέβαλαν στις αγωνιστικές προσπάθειες της ομάδας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η σχέση του «Καπετάνιου» με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού δεν ήταν πάντα ανέφελη. Στη διάρκεια της μακράς παρουσίας του στον σύλλογο γνώρισε τόσο την αποθέωση όσο και την έντονη κριτική, με την προσωπικότητα και τις επιλογές του να αποτελούν διαχρονικά σημείο αναφοράς για την ομάδα και τον κόσμο της.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης συγκαταλέγεται στις πλέον αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η μακρόχρονη παρουσία του στην ηγεσία του Παναθηναϊκού, οι τίτλοι που κατέκτησε η ομάδα επί των ημερών του, οι ευρωπαϊκές διακρίσεις και η επιχειρηματική του δραστηριότητα άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και της οικογένειας Βαρδινογιάννη.

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