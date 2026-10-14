Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η έρευνα για την υπόθεση δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού με ατροπίνη εστιάζει στο επαγγελματικό παρελθόν της 41χρονης εν διαστάσει συζύγου του, η οποία παρουσιαζόταν ως επιδημιολόγος.

Η γυναίκα, που διαθέτει εμπειρία στη νοσηλευτική και γνώση φαρμάκων, κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε συστηματικά τον πρώην σύντροφό της, ενώ φέρεται να επισκεπτόταν το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν προσποιούμενη ανησυχία.

Ο γιατρός, υποψιαζόμενος τη δράση της μετά από επανειλημμένα συμπτώματα, εγκατέστησε κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν την 41χρονη να χρησιμοποιεί σύριγγα σε τρόφιμα φορώντας προστατευτικό εξοπλισμό.

Μετά την αποκάλυψη του υλικού, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας και των γονέων της, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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Νέες στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού με ατροπίνη στο Περιστέρι, καθώς το επαγγελματικό παρελθόν της 41χρονης εν διαστάσει συζύγου του βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον γιατρό, φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα στον χώρο της υγείας εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ στο βιογραφικό της εμφανιζόταν ως επιδημιολόγος του ΕΟΔΥ.

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«Παλαιότερα είχε δουλέψει και με ναρκομανείς μέσω προγράμματος του ΕΟΔΥ, οπότε είχε γνώση των φαρμάκων. Έχει δουλέψει με παιδιά. Γενικά, είναι νοσηλεύτρια πάρα πολλά χρόνια και υποτίθεται εξειδικευόταν στις λοιμώξεις στον ΕΟΔΥ», ανέφερε μάρτυρας που γνωρίζει καλά τόσο την 41χρονη, όσο και τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το βιογραφικό της περιλάμβανε αναφορές σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και ομιλίες, καθώς και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Παράλληλα, φέρεται να εργαζόταν ως σχολική νοσηλεύτρια, ενώ αναφορές υπήρχαν και για απασχόλησή της στον ΕΟΔΥ.

Η 41χρονη παρουσίαζε τον εαυτό της ως επιδημιολόγο

Την ίδια στιγμή, η 41χρονη παρουσίαζε τον εαυτό της ως επιδημιολόγο, προβάλλοντας τις γνώσεις και την εμπειρία της στον τομέα της νοσηλευτικής.

Στο βιογραφικό της έκανε λόγο για συμμετοχές ως ομιλήτρια σε επιστημονικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και για δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον, ανέφερε ότι είχε λάβει μέρος σε ομάδες που συνέτασσαν επιστημονικά κείμενα για το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Μέσα από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίαζε κατά καιρούς τις επιστημονικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε. Σε παλαιότερα βίντεο εμφανιζόταν να παραδίδει σεμινάρια ναυαγοσωστικής, ενώ είχε πραγματοποιήσει ομιλία και σε εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου στην Κύμη.

Credits: Mega – Η 41χρονη που κατηγορείται ότι δηλητηρίασε τον πρώην σύζυγο

Προσποιούνταν ότι ανησυχούσε για τον πρώην σύζυγο

Παράλληλα, η 41χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να επισκεπτόταν τον 41χρονο γιατρό στο νοσοκομείο κάθε φορά που εκείνος χρειαζόταν νοσηλεία, έπειτα από συμπτώματα που αποδίδονταν σε κατανάλωση ατροπίνης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εμφανιζόταν να ανησυχεί για την κατάσταση της υγείας του.

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Σύμφωνα με όσα περιέγραψε άνθρωπος από το στενό περιβάλλον του γιατρού, όταν ο 41χρονος χρειάστηκε να παραμείνει για αρκετές ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η γυναίκα είχε μεταβεί στο νοσοκομείο και ρωτούσε τον γιατρό που τον παρακολουθούσε: «Θα ζήσει;», «είναι καλά;».

Ο φίλος του 41χρονου περιέγραψε ακόμα τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της νοσηλείας του, αλλά και την επίσκεψη της πρώην συζύγου του στο νοσοκομείο.

«Βγήκε έξω. Είχε και ζέστη. Ήταν καλοκαίρι. Περιπλανήθηκε αριστερά δεξιά. Σε κάποια στιγμή έπεσε κάτω. Μαζεύτηκαν εκεί και καλέσανε την αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία εκεί., κάλεσε αμέσως το ασθενοφόρο. Τον έβαλαν μέσα, τον διασωληνώσαν εκεί για να προλάβουν. Η μητέρα κατευθείαν έκανε εισαγωγή στην ψυχιατρική και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο Γολγοθάς.

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Προσπάθησαν μια φορά να τον συνεφέρουν, να τον ξυπνήσουν. Δεν ξύπνησε. Άλλο δράμα αυτό. Προσπάθησαν δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά νομίζω τα κατάφεραν. Τον ξύπνησαν. Εκείνη την ημέρα που έγινε το σοβαρό, πήγε. Τόλμησε και πήγε στο νοσοκομείο αυτή. Και έπιασε το γιατρό. Τον ρώτησε πώς είναι η υγεία του 41χρονου και αν θα μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του για να μπορεί να πηγαίνει να βλέπει το παιδί. Την ενδιέφερε αυτό.

Μάλλον, πήγε να δει αν είναι ζωντανός. Είχε ελπίδες να ζήσει; Δεν ενδιαφέρθηκε για την υγεία του, αφού αυτή τον είχε στείλει στο νοσοκομείο. Είχε το θράσος να πάει στην κλινική εκεί και να ρωτήσει τι κάνει και πώς είναι η υγεία του, του γιατρού. Αυτή που τον φαρμάκωσε και μάλιστα εκείνη την ημέρα πολύ σοβαρά. Από τη στιγμή που πήραν το διαζύγιο δεν είχαμε καμία επαφή και μάλιστα δεν μας επιτρέπανε να δούμε το παιδί καθόλου. Όταν πήγαινε να δει το παιδί, αν πήγαινε και κανένας άλλος μαζί, έβγαινε ο πατέρας της και έλεγε “γιατί ήρθες;” Έβγαζε κάτι σκεπάρνια εκεί και απειλούσε “θα σας κάνω θα σας ράνω”».

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ο 41χρονος γιατρός, έχοντας αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάποιος τοποθετούσε ουσίες στα τρόφιμα και στο νερό του, αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στην κατοικία του.

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Όπως έχει καταγγείλει ο ίδιος, είχε εμφανίσει επανειλημμένα ασυνήθιστα συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού. Μάλιστα, όπως ανέφερε, τον περασμένο Αύγουστο, μετά από επίσκεψη σε εστιατόριο, αποφάσισε να αναζητήσει υλικό από τις κάμερες του καταστήματος.

«Τον Αύγουστο με το παιδί πήγαμε για φαγητό σε ψησταριά. Παρουσίασα πάλι περίεργα συμπτώματα. Μερικές ημέρες αργότερα πήγα πάλι στην ταβέρνα και ζήτησα να δω βιντεοληπτικό υλικό. Φαινόταν να ρίχνει κάτι στο νερό μου την ώρα που ήμουν στην τουαλέτα», έχει υποστηρίξει.

Στη συνέχεια, οι κάμερες που τοποθέτησε στο σπίτι φέρονται να κατέγραψαν την 41χρονη να εισέρχεται στην κουζίνα φορώντας γάντια, σκούφο και χειρουργική μάσκα και να χρησιμοποιεί σύριγγα σε τρόφιμα που βρίσκονταν στον χώρο.

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Αφού παρακολούθησε το υλικό, ο γιατρός επέστρεψε στην κατοικία του, ενώ ακολούθησε η επέμβαση της Αστυνομίας.

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Η γυναίκα και οι γονείς της συνελήφθησαν, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζουν τον γιατρό σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.