Achaia Pass 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για επιδότηση 150 ευρώ – Ποιοι είναι δικαιούχοι και πώς θα κάνετε αίτηση - iSTOCK

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σήμερα ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας vouchers.gov.gr για το πρόγραμμα Achaia Pass 2026, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 30 Νοεμβρίου, ενώ 3.333 δικαιούχοι θα λάβουν άυλη ψηφιακή κάρτα αξίας 150 ευρώ για δαπάνες διαμονής, εστίασης και μεταφορών.

Το πρόγραμμα δεν θέτει εισοδηματικά κριτήρια, ωστόσο αποκλείει τους μόνιμους κατοίκους των επιλέξιμων δήμων και όσους συμμετέχουν σε προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν μέσω κλήρωσης, με τη συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης να ανέρχεται στο ποσό των 680.000 ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών Taxisnet ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας.

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Σε λειτουργία τίθεται σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου το Achaia Pass 2026, μέσω του vouchers.gov.gr. Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση συνυπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. H δράση αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Αχαίας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2025.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου (ώρα: 23: 59).

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Σημειώνεται ότι η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής, 3.333 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 680.000,00 ευρώ.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο υποπρογράμματα (Achaia Pass A και AchaiaPass Β) και σε δύο ημερολογιακές φάσεις (Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027, Μάρτιος – Απρίλιος 2027).

Achaia Pass 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για επιδότηση 150 ευρώ – Ποιοι είναι δικαιούχοι και πώς θα κάνετε αίτηση – iSTOCK

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:

1.667 κάρτες των 150,00 ευρώ για το Achaia Pass A (Α’ φάση : 834, Β’ φάση : 833) και

1.666 κάρτες των 150,00 ευρώ για το Achaia Pass Β (Α’ φάση : 833, Β’ φάση : 833)

Οι προορισμοί αφορούν στις παρακάτω περιοχές:

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Achaia Pass A: Δήμος Πατρέων.

Achaia Pass Β: Δήμος Δυτικής Αχαΐας και Δήμος Ερυμάνθου.

Αίτηση για το Achaia Pass 2026 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, όσοι πολίτες:

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Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025,

Δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στους επιλεγμένους προορισμούς, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025 και

Δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο:

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του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και

συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Διευκρινίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των επιλέξιμων προορισμών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

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Διαδικασία Αίτησης:

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H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο τους κωδικούς του στο Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης e-mail. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet.

Achaia Pass 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για επιδότηση 150 ευρώ – Ποιοι είναι δικαιούχοι και πώς θα κάνετε αίτηση – iSTOCK

Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της ΓΓΠΣΨΔ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.

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Αμέσως μετά, δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του, μεταξύ Achaia Pass A και Achaia Pass Β, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί (Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027, Μάρτιος – Απρίλιος 2027).

Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσής της.

Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για τους δικαιούχους θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας εντός 2 εργασίμων ημερών πριν την έναρξη της εκάστοτε φάσης.

Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Επιπλέον, για την αποθήκευση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών. Τέλος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή η δημιουργία νέας.

Το Achaia Pass 2026 υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, και χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026 – 2030 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 – 2030.

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