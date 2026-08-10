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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για τα voucher παιδικών σταθμών της περιόδου 2026-2027, καθώς σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα. Οι γονείς και οι κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν την αίτησή τους και, εφόσον διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις, να κινηθούν άμεσα, καθώς η προθεσμία για τις ενστάσεις είναι μόλις τρεις ημέρες.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 5 Αυγούστου και πλέον η ΕΕΤΑΑ προχωρά στον έλεγχο των στοιχείων και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

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Με την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διαπιστώσουν αν η αίτησή τους έχει εγκριθεί, καθώς και αν υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αξιολόγησή της.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Οι γονείς θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη για την αίτησή τους. Ιδιαίτερη σημασία έχουν το οικογενειακό εισόδημα, η ανεργία, η αναπηρία, η πολυτεκνία και ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών, καθώς τυχόν λάθος ή παράλειψη μπορεί να επηρεάσει τη μοριοδότηση.

Παράλληλα, θα πρέπει να διαπιστώσουν ότι έχουν συνυπολογιστεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα στον φάκελό τους.

Οι ημερομηνίες για τις ενστάσεις

Όσοι διαπιστώσουν πρόβλημα στην αξιολόγηση της αίτησής τους θα έχουν περιορισμένο χρόνο για να υποβάλουν ένσταση.

Η διαδικασία αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 11 Αυγούστου και να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι γονείς θα μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της αίτησής τους, επισημαίνοντας τυχόν λάθη ή παραλείψεις και προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται στις 17 Αυγούστου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων.