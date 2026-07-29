Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ παραμένει ανοιχτή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ έως τις 5 Αυγούστου.

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 175.000, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος κοινωνικής στήριξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανέρχεται στα 393 εκατομμύρια ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενες και άνεργες μητέρες, αυτοαπασχολούμενες, πατέρες με αποκλειστική επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Οι πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω εξαιρούνται από τα εισοδηματικά κριτήρια, διασφαλίζοντας τη χορήγηση voucher εφόσον υποβάλουν έγκυρα και πλήρη δικαιολογητικά στην πλατφόρμα.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικογενειών ισχύουν εισοδηματικά όρια 35.000 ευρώ για έως δύο παιδιά και 38.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα voucher που αφορούν βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως και τις 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ, Τάσο Μαυρίδη, οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 175.000.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Μαυρίδης διευκρίνισε ότι η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr), χωρίς να απαιτείται ή να προβλέπεται φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στα γραφεία της εταιρείας.

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Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα κοινωνικής στήριξης, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες να εξασφαλίσουν δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών, σημειώνοντας ότι οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 175.000, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στα vouchers που χορηγήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Όπως εκτίμησε, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και τις 200.000, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη ανάγκη στήριξης των οικογενειών.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

-εργαζόμενες και άνεργες μητέρες,

-αυτοαπασχολούμενες,

-πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους,

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-ανάδοχοι γονείς και

-νόμιμοι κηδεμόνες, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων vouchers προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και εντάσσεται στις δράσεις στήριξης και ενίσχυσης της πολύτεκνης οικογένειας.

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Με τα νέα δεδομένα, τα εισοδηματικά κριτήρια για τα vouchers που καλύπτονται από τους πόρους του Υπουργείου διαμορφώνονται ως εξής: για οικογένειες με έως δύο παιδιά το ανώτατο εισόδημα ορίζεται στις 35.000 ευρώ, για οικογένειες με τρία παιδιά στις 38.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες δεν προβλέπεται πλέον κανένας εισοδηματικός περιορισμός.

Το πρόγραμμα καλύπτει βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με αναπηρία, για τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα, αφορά παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία, μέσω υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Προϋπολογισμός 393 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Τάσος Μαυρίδης, έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 100.000 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 50% της συνολικής συμμετοχής που αναμένεται στο πρόγραμμα.

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Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 393 εκατ. ευρώ και αφορά τη χρηματοδότηση θέσεων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, τη συμμετοχή παιδιών και εφήβων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), καθώς και τη φιλοξενία παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Ο κ. Μαυρίδης χαρακτήρισε το πρόγραμμα ιδιαίτερα σημαντικό για την κοινωνική στήριξη των οικογενειών και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, διασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλουν είναι πλήρη και ορθά.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνες οικογένειες

Βασική αλλαγή του φετινού προγράμματος είναι ότι οι αιτήσεις πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω, οι οποίες αφορούν παιδικούς σταθμούς, εξετάζονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

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Εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη και έχουν υποβληθεί σωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εξασφαλίζεται η χορήγηση του voucher.

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Για τις υπόλοιπες κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με βάση τα φορολογικά δεδομένα του 2025. Πρόσθετα δικαιολογητικά απαιτούνται για μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες σε χηρεία, γονείς ή παιδιά με αναπηρία και άλλες ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.

Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, ωστόσο οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά εάν χρειάζεται να επισυνάψουν επιπλέον πιστοποιητικά.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο κ. Μαυρίδης, οι προσωρινοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 10 Αυγούστου.

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Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, ενώ στόχος είναι τα οριστικά αποτελέσματα να δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.

Κατά την περίοδο των ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως παρέλειψαν κατά την αρχική υποβολή.