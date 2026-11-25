Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε την καταβολή επισιτιστικών κουπονιών σε 180.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος έως τις 14 Δεκεμβρίου.

Το νέο πρόγραμμα αντικαθιστά το προηγούμενο μοντέλο διανομής τροφίμων και επιτρέπει στους πολίτες να επιλέγουν ελεύθερα τα βασικά αγαθά που χρειάζονται.

Λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του προγράμματος, η αρχική ενίσχυση θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η υπουργός κάλεσε τις επιχειρήσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων από τις 4 Δεκεμβρίου για να διασφαλιστεί η ευρεία γεωγραφική κάλυψη.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ και στοχεύει στην ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών με σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν τα πρώτα vouchers του market pass, τα οποία αφορούν συνολικά 180.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Την εκτίμηση αυτή γνωστοποίησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ).

Το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας (ΕΒΥΣ), με συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατομμύρια ευρώ, απευθύνεται σε 180.000 πολίτες που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα ενίσχυσης, το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο μοντέλο διανομής τροφίμων μέσω του ΤΕΒΑ.

Advertisement

Advertisement

Μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης, επιλέγοντας οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται.

Πότε θα δοθούν τα πρώτα vouchers και ποια θα είναι η αξία τους

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η χορήγηση των πρώτων vouchers αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 14 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

Λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του προγράμματος, η αξία της αρχικής ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα φτάσει κατά μέσο όρο τα 1.000 ευρώ για τους δικαιούχους. Παράλληλα, στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το Μητρώο Παρόχων, στο οποίο θα μπορούν να εγγραφούν οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να εξυπηρετούν τους δικαιούχους.

Κατά τη συνάντησή της με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κάλεσε τις επιχειρήσεις-μέλη της να εγγραφούν εγκαίρως στο Μητρώο Παρόχων του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας.

Όπως εξήγησε, βασική προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, ώστε οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα vouchers σε καταστήματα κοντά στον τόπο κατοικίας τους, ανεξάρτητα από το αν διαμένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα, μικρότερες πόλεις, χωριά ή απομακρυσμένες περιοχές.

«Στόχος μας είναι να χορηγήσουμε τα πρώτα vouchers πριν από τα Χριστούγεννα. Λόγω της αναδρομικότητας, η αξία τους θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ. Γι’ αυτό καλούμε τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, να εγγραφούν εγκαίρως στο Μητρώο Παρόχων. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι συμπολίτες μας θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους κοντά στον τόπο κατοικίας τους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα μικρότερα χωριά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας», υπογράμμισε η υπουργός.

Advertisement

Το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο σχεδιασμός του συνδυάζει την οικονομική στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών με την ενίσχυση της αγοράς.

Παράλληλα, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών κουπονιών, επιδιώκεται να ενισχυθούν η αξιοπρέπεια και η ελευθερία επιλογής των πολιτών, καθώς οι δικαιούχοι θα μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης που καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Θετική ανταπόκριση από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας αναγνώρισαν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού του προγράμματος, καθώς και την ταχύτητα με την οποία προχωρά η προετοιμασία για την έναρξή του.

Advertisement

Μάλιστα, χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία υπόδειγμα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επισημαίνοντας το άμεσο όφελος που αναμένεται να έχει για τους πολίτες. Ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, τόνισε από την πλευρά του τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στην πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Τέλος, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, Ιωάννης Πασπάλας, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την πορεία της προετοιμασίας και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει της έναρξης του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας.

Advertisement