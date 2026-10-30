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Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές του Market Pass 2026, με ορισμένους δικαιούχους να μπορούν να λάβουν αναδρομική ενίσχυση που φτάνει ακόμη και τα 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, η ένταξη των ωφελουμένων θα γίνει χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, καθώς θα προηγηθεί διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στόχος είναι τα ποσά να έχουν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τις 25 Δεκεμβρίου.

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Όπως έχει αναφέρει και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η συγκεκριμένη παροχή αποσκοπεί στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των ευάλωτων νοικοκυριών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για την κάλυψη βασικών αγαθών παραμένουν αυξημένες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για την πρώτη καταβολή, καθώς για συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων προβλέπεται η χορήγηση αναδρομικών. Το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με το διάστημα για το οποίο θα υπολογιστεί η ενίσχυση και τα χαρακτηριστικά του κάθε νοικοκυριού.

Το μέσο μηνιαίο voucher υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ, ωστόσο το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό θα εξαρτηθεί από τη σύνθεσή του και την πλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων.

Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά έως 1.000 ευρώ

Η αναδρομική καταβολή δεν αφορά το σύνολο των δικαιούχων, αλλά συγκεκριμένη κατηγορία νοικοκυριών που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, δικαίωμα αναδρομικής ενίσχυσης θα έχουν όσοι:

Ήταν δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Μάρτιο του 2024 και μετά.

Είχαν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας.

Εξακολουθούν να είναι ενεργοί δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά την ενεργοποίηση της νέας παροχής.

Αντίθετα, αναδρομικά δεν προβλέπεται να λάβουν όσοι δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής στήριξης ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά την έναρξη του προγράμματος.

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Χωρίς νέα αίτηση η ένταξη στο πρόγραμμα

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος είναι ότι δεν προβλέπεται να ανοίξει ξεχωριστή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων.

Η διαδικασία ένταξης θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, μέσα από τη διασύνδεση του Market Pass με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τη διασταύρωση των στοιχείων των δυνητικών δικαιούχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσουν νέα διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών.

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Τι θα μπορούν να αγοράζουν οι δικαιούχοι με το voucher

Η οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται μέσω voucher, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής βοήθειας από επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων του προγράμματος.

Ωστόσο, η χρήση της ενίσχυσης θα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Από τις επιτρεπόμενες αγορές εξαιρούνται:

Τα καπνικά προϊόντα.

Τα αλκοολούχα ποτά.

Τα είδη τυχερών παιχνιδιών.

Τα μεταχειρισμένα βασικά είδη.

Επιπλέον, το ποσό που θα πιστώνεται στο voucher δεν θα μπορεί να αναληφθεί σε μετρητά ή να μετατραπεί σε χρήμα.

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Κάθε πότε θα φορτίζεται η κάρτα και πόσο χρόνο θα έχουν οι δικαιούχοι

Η φόρτιση της κάρτας θα πραγματοποιείται ανά εξάμηνο. Συγκεκριμένα, κάθε πίστωση θα καλύπτει περίοδο έξι μηνών και, εφόσον το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια, θα ακολουθεί νέα καταβολή για το επόμενο εξάμηνο.

Οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους χρονικό περιθώριο ενός έτους για να χρησιμοποιήσουν κάθε ποσό που πιστώνεται στην κάρτα.

Παράλληλα, εάν ένα νοικοκυριό πάψει σε μεταγενέστερο χρόνο να δικαιούται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δεν θα χάνει το δικαίωμα χρήσης της ενίσχυσης που έχει ήδη λάβει. Θα μπορεί, δηλαδή, να αξιοποιήσει το διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

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