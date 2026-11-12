Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρώτη πληρωμή του νέου προγράμματος Market Pass 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα Χριστούγεννα και θα περιλαμβάνει αναδρομικά ποσά από την 1η Μαρτίου 2024.

Το πρόγραμμα αφορά περίπου 190.000 νοικοκυριά, τα οποία θα λαμβάνουν ψηφιακά κουπόνια για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Η μηνιαία ενίσχυση ξεκινά από τα 60 ευρώ, ενώ για ορισμένους δικαιούχους το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.000 ευρώ.

Ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θα ενταχθούν αυτόματα στο πρόγραμμα χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευκρίνισε ότι η παροχή ψηφιακών κουπονιών αντικαθιστά τη διανομή πακέτων τροφίμων, επιτρέποντας στους πολίτες ελεύθερες επιλογές αγορών.

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Μέχρι τα Χριστούγεννα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του Market Pass 2026, η οποία θα περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά που υπολογίζονται από την 1η Μαρτίου 2024. Έτσι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η συνολική ενίσχυση για ορισμένους δικαιούχους μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα αφορά περίπου 190.000 νοικοκυριά και προβλέπει τη χορήγηση ψηφιακού voucher για την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών. Η μηνιαία ενίσχυση ξεκινά από τα 60 ευρώ, ενώ προβλέπονται πρόσθετα ποσά ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

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Για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων δεν θα απαιτείται νέα αίτηση, καθώς η ένταξή τους θα μπορεί να γίνει αυτόματα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση επισιτιστικής βοήθειας.

Στο πρόγραμμα προβλέπεται επίσης να ενταχθούν άτομα που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον δήμο τους.

Μιχαηλίδου: Το Market Pass αποτελεί τη μετεξέλιξη της επισιτιστικής βοήθειας

Για τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος μίλησε σε τηλεοπτικές δηλώσεις της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, εξηγώντας ότι το Market Pass αποτελεί τη μετεξέλιξη της επισιτιστικής βοήθειας που παρεχόταν μέχρι σήμερα μέσω του πρώην ΤΕΒΑ στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχεται η ενίσχυση. Αντί για προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν ψηφιακά κουπόνια, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν για τις αγορές τους σε σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, παντοπωλεία και λαϊκές αγορές.

Όπως τόνισε η υπουργός, με αυτόν τον τρόπο καταργούνται οι ουρές για την παραλαβή τροφίμων, αλλά και ο κοινωνικός στιγματισμός που μπορεί να συνοδεύει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Παράλληλα, τα νοικοκυριά αποκτούν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα ίδια τα προϊόντα που χρειάζονται, καθώς και τα καταστήματα από τα οποία θα πραγματοποιούν τις αγορές τους.

Σύμφωνα με την υπουργό, από το Market Pass αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 190.000 νοικοκυριά, τα οποία θα λαμβάνουν μηνιαίο voucher ύψους 60 ευρώ, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις για τις οικογένειες με περισσότερα μέλη και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Η πρώτη πληρωμή αναμένεται να περιλαμβάνει και τα αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2024, με το συνολικό ποσό για ορισμένους δικαιούχους να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.