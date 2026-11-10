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Ο προπονητής και γονείς αθλητριών καταγγέλλουν ότι η 17χρονη συμπεριλήφθηκε σε φύλλα αγώνα χωρίς να προπονείται ή να αγωνίζεται, εκτοπίζοντας άλλες αθλήτριες από την αποστολή της ομάδας.

Η διοίκηση του συλλόγου φέρεται να προχώρησε σε αυτή την κίνηση προσδοκώντας οικονομική ενίσχυση, λόγω της θεσμικής ιδιότητας του πατέρα της νεαρής μαθήτριας κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η 17χρονη εξασφάλισε τη σχετική μοριοδότηση και σταμάτησε να εμφανίζεται στις δραστηριότητες του αθλητικού συλλόγου.

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Κόρη εν ενεργεία υφυπουργού βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών, καθώς σοβαρές καταγγελίες κάνουν λόγο για φερόμενη εικονική συμμετοχή της σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την εξασφάλιση επιπλέον μορίων για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega. Γονείς αθλητριών και ο προπονητής της ομάδας υποστηρίζουν ότι η 17χρονη εμφανιζόταν στα φύλλα αγώνα χωρίς να προπονείται ή να συμμετέχει στους αγώνες.

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα, δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπαιξε σε αγώνα. Δεν ξέρω αν έπαιξε ποτέ χάντμπολ. Από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε», είπε στο Mega ο προπονητής του συλλόγου. «Αναγκάστηκα να αφήσω δύο παιδιά εκτός αποστολής για να μπει εκείνη. Μου είπαν ότι είναι κόρη υπουργού που θα μας βοηθήσει οικονομικά», φέρεται να είπε ακόμα ο προπονητής.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, όταν η κόρη του υφυπουργού εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αγώνα ομάδας χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, χωρίς, όπως καταγγέλλεται, να έχει προηγούμενη παρουσία στις προπονήσεις ή αγωνιστική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο σύλλογο. Η εμφάνισή της προκάλεσε αντιδράσεις από γονείς άλλων αθλητριών, καθώς δύο κορίτσια έμειναν εκτός αποστολής προκειμένου να συμπεριληφθεί η 17χρονη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η παρουσία της 17χρονης στον πάγκο δεν συνδεόταν με αγωνιστικές ανάγκες, αλλά με την προσπάθεια να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών για τη μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

«Δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα. Η ομάδα είναι του προέδρου και θέλει να κάνει μία κίνηση επειδή ήταν θέμα χρημάτων. Έπρεπε να πάρει και την αθλήτρια αυτή την δηλωμένη στον πάγκο. Μάθαμε ότι είναι η κόρη ενός βουλευτή και ήρθε για τη μοριοδότηση στο πανεπιστήμιο. Καμία σχέση με την ομάδα», ανέφερε πρόσωπο που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

«Περίμεναν κάποιο κονδύλι να έρθει λόγω της ιδιότητας του πατέρα της κοπέλας»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται για ενδεχόμενη οικονομική διευκόλυνση του συλλόγου λόγω της ιδιότητας του πατέρα της 17χρονης. Σύμφωνα με γονείς αθλητριών, όταν ζήτησαν εξηγήσεις από τη διοίκηση για τη συμμετοχή της νεαρής, φέρονται να ενημερώθηκαν ότι η παρουσία της στην ομάδα συνδεόταν με προσδοκία οικονομικής ενίσχυσης.

«Ήταν πάρα πολύ άσχημο το να βλέπουν ένα παιδί πρώτη φορά να διεκδικεί τα μόρια που διεκδικούσαν και αυτά τα ίδια. Περίμεναν κάποιο κονδύλι να έρθει λόγω της ιδιότητας του πατέρα της κοπέλας», ανέφερε ένας από τους καταγγέλλοντες.

Ανάλογη αναφορά έκανε και ο προπονητής της ομάδας. «Είχα πάρει κάποια παιδιά για να είναι στον πάγκο και αναγκάστηκα να αφήσω δύο παιδιά εκτός αποστολής για να μπει εκείνη. Μου είπαν ότι είναι μία κοπέλα, κόρη υπουργού, που θα μας βοηθήσει οικονομικά», υποστήριξε.

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Τι υποστηρίζει ο πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου

Το MEGA επικοινώνησε με τον πρόεδρο του αθλητικού συλλόγου, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναγνώρισε ότι η 17χρονη δεν αγωνιζόταν, αποδίδοντας ωστόσο την ευθύνη για τις αγωνιστικές συμμετοχές στους προπονητές.

«Κάποιοι συμμετέχουν παραπάνω, κάποιοι λιγότερο, αυτό δεν είναι θέμα ούτε του προέδρου ούτε της διοίκησης, είναι θέμα προπονητών», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο προπονητής επέμεινε ότι η ένταξη της νεαρής στην αποστολή δεν ήταν δική του επιλογή. Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, η πρώτη παρουσία της 17χρονης στον πάγκο είχε προκαλέσει ένταση στο γήπεδο, με τον πρόεδρο του συλλόγου να φέρεται να απαντά στις αντιδράσεις ότι μπορούσε να εντάξει στην ομάδα όποιο πρόσωπο επιθυμούσε. Η ομάδα νεανίδων κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα χάντμπολ, γεγονός που έδινε στις αθλήτριες τη δυνατότητα να λάβουν επιπλέον μόρια για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, για τη συγκεκριμένη μοριοδότηση αρκούσε η αναγραφή μιας αθλήτριας στο φύλλο αγώνα σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συν έναν αγώνα, ακόμη και χωρίς να έχει αγωνιστεί. Η κόρη του υφυπουργού φέρεται να συμπεριλήφθηκε στα φύλλα αγώνα στον απαιτούμενο αριθμό αναμετρήσεων, εξασφαλίζοντας, μοριοδότηση 10%.

Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, η νεαρή φέρεται να σταμάτησε να εμφανίζεται στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Το MEGA επικοινώνησε με τον υφυπουργό, θέτοντάς του υπόψη τις καταγγελίες που αφορούν την κόρη του, ωστόσο, δεν θέλησε να σχολιάσει την υπόθεση.

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