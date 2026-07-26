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Σημαντική ενίσχυση της εποπτείας στις μισθωμένες παραλίες της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία, καθώς η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων αλλάζει ριζικά τον τρόπο ελέγχου και προστασίας της δημόσιας περιουσίας. Η χρήση drones, δορυφορικών εικόνων και ψηφιακών εφαρμογών έχει οδηγήσει σε θεαματική αύξηση των αυτοψιών, ενώ παράλληλα έχει περιορίσει αισθητά τις καταγγελίες για αυθαίρετες καταλήψεις παραλιακών χώρων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, μέσα σε μόλις έναν χρόνο οι έλεγχοι στις παραλίες αυξήθηκαν κατά 190%, από 348 το 2024 σε 1.009 το 2025. Την ίδια στιγμή, οι αναφορές πολιτών για παραβάσεις μειώθηκαν δραστικά, από 907 το 2024 σε 94 το 2026, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην εντατικοποίηση των ελέγχων όσο και στη λειτουργία του ψηφιακού συστήματος MyCoast, το οποίο επιτρέπει την ταχύτερη καταγραφή, τον εντοπισμό και τη διασταύρωση πιθανών παραβάσεων.

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Η αλλαγή αυτή εντάσσεται σε ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμόζει η ΕΤΑΔ, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και προστασία των παραχωρημένων παραλιακών εκτάσεων. Το νέο σύστημα συνδυάζει επιτόπιες αυτοψίες με εργαλεία τηλεπισκόπησης, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), δορυφορικές απεικονίσεις, πτήσεις drones και σύγχρονες εφαρμογές πεδίου.

Η διεύρυνση της χρήσης των νέων τεχνολογιών αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στα στοιχεία των ελέγχων. Το 2024 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 348 αυτοψίες, εκ των οποίων οι 308 ήταν επιτόπιες και οι 40 βασίστηκαν σε δορυφορικές εικόνες, χωρίς αξιοποίηση drones. Το 2025, οι έλεγχοι ανήλθαν στους 1.009, με τις δορυφορικές αυτοψίες να αυξάνονται στις 470, τις επιτόπιες να φτάνουν τις 499, ενώ πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά και 40 στοχευμένες πτήσεις drones.

Για το 2026, η ελεγκτική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την έναρξη της τουριστικής περιόδου και εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν συνολικά τις 1.200.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται παράβαση των όρων μίσθωσης, η ΕΤΑΔ προχωρά άμεσα σε σύσταση συμμόρφωσης προς τον μισθωτή. Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση, οι σχετικές υποθέσεις διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η ενίσχυση των ελέγχων με τη βοήθεια της τεχνολογίας σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, με έμφαση στην πρόληψη, τη διαφάνεια και την άμεση αντιμετώπιση παραβάσεων.