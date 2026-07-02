Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί τα δεδομένα του Ψηφιακού Πελατολογίου για τη στοχευμένη επιλογή ελέγχων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών.

Κατά το 2025, οι 949 έλεγχοι αποκάλυψαν 5.882 παραβάσεις με την αποκρυβείσα αξία να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, η ελεγκτική δράση οδήγησε σε 6.292 επιπλέον παραβάσεις, επιβολή προστίμων ύψους 500.000 ευρώ και προσωρινή αναστολή λειτουργίας σε δώδεκα επιχειρήσεις.

Η χρήση του Ψηφιακού Πελατολογίου ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση και αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

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Η αξιοποίηση των δεδομένων του Ψηφιακού Πελατολογίου από την ΑΑΔΕ έχει συμβάλει καθοριστικά στη στοχευμένη επιλογή υποθέσεων ελέγχου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών, των μεταφορών, της στάθμευσης, της πλύσης, της βαφής και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων.

Το 2025 έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει στοιχείων του Ψηφιακού Πελατολογίου.

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• Σε 505 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 53,2%, με τον συνολικό αριθμό των παραβάσεων να φτάνει τις 5.882.

• Ειδικότερα, καταγράφηκαν 1.095 παραβάσεις μη διαβίβασης αποδείξεων, 1.026 παραβάσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων/τιμολογίων, 4 παραβάσεις μη επίδειξης στοιχείων και 3.753 λοιπές παραβάσεις.

• Η συνολική αποκρυβείσα αξία ξεπέρασε τα 100.000 ευρώ.

• Επιπλέον, στους κλάδους που συνδέονται με το οικοσύστημα των οχημάτων και των μεταφορών καταγράφηκαν 2 αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών και 2 αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών.

Η αξιοποίηση των δεδομένων του Ψηφιακού Πελατολογίου συνεχίζεται και φέτος, με ακόμη πιο στοχευμένη ελεγκτική δράση στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη γίνει 1.145 έλεγχοι, εκ των οποίων στους 693 βρέθηκαν παραβάσεις, με μέση παραβατικότητα 60,5%.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν:

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• 2.552 παραβάσεις στον κλάδο της επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

• 3.474 παραβάσεις σε υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

• 91 παραβάσεις στο λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών

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• 33 παραβάσεις στο χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών

• 81 παραβάσεις στην ενοικίαση αυτοκινήτων και

• 61 παραβάσεις στις χερσαίες μεταφορές επιβατών.

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Συνολικά, στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με το οικοσύστημα του αυτοκινήτου και των μεταφορών διαπιστώθηκαν 6.292 παραβάσεις, ενώ τα επιβληθέντα πρόστιμα έφτασαν τα 500.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε κλείσιμο για δύο ημέρες σε δώδεκα επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματα των δύο ετών επιβεβαιώνουν ότι το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο ανάλυσης κινδύνου και στοχευμένης επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, ενισχύοντας τη φορολογική συμμόρφωση και συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

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