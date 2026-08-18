Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει ακίνητα με ευρύ φάσμα τιμών πρώτης προσφοράς, ξεκινώντας από 1.000 ευρώ για εκτάσεις στην Προσοτσάνη και φτάνοντας έως 1,247 εκατομμύρια ευρώ για κτίριο στον Νέο Κόσμο.

Στη λίστα περιλαμβάνονται οικόπεδα, αγροτεμάχια και κτίρια σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Μύκονος, το Μαρούσι, τα Χανιά και η Χαλκιδική.

Η Φορολογική Διοίκηση προχωρά σε κατασχέσεις ακινήτων λόγω ληξιπρόθεσμων και αρρύθμιστων οφειλών προς το Δημόσιο, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν τη διαδικασία μέσω τακτοποίησης των χρεών τους, ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών ή άσκησης δικαστικής ανακοπής, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

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Δημοσιογραφική επιμέλεια Αδάμας Γεροσίδερης

Ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ, αλλά και περιουσίες αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, περιλαμβάνει το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που έχει αναρτήσει η ΑΑΔΕ για τους επόμενους μήνες.

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Στην επίσημη βάση εμφανίζονται από μικρά οικόπεδα και αγροτεμάχια μέχρι εκτάσεις δεκάδων στρεμμάτων, ακίνητα στη Μύκονο, οικόπεδο στο Μαρούσι, πολυώροφο κτίριο στον Νέο Κόσμο και ιδιοκτησίες στα Χανιά και τη Χαλκιδική.

Οι τιμές που αναφέρονται είναι τιμές πρώτης προσφοράς και όχι απαραίτητα οι τιμές στις οποίες τελικά θα κατακυρωθούν τα ακίνητα.

Από 1.000 ευρώ στην Προσοτσάνη

Για τις 17 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν αναρτηθεί τρεις ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί με αρχική τιμή μόλις 1.000 ευρώ:

Οικόπεδο 57 τ.μ. στον Δήμο Προσοτσάνης – πρώτη προσφορά 1.000 ευρώ .

στον Δήμο Προσοτσάνης – πρώτη προσφορά . Αγροτεμάχιο 910 τ.μ. επίσης στον Δήμο Προσοτσάνης – 1.000 ευρώ .

επίσης στον Δήμο Προσοτσάνης – . Αγροτεμάχιο 1.357 τ.μ. , στη θέση «Γύφτικα» – 1.000 ευρώ .

, στη θέση «Γύφτικα» – . Την ίδια ημέρα βγαίνει και οικόπεδο 513 τ.μ. στον Δήμο Προσοτσάνης, με τιμή πρώτης προσφοράς 4.000 ευρώ.

Μύκονος: Δύο αγροτεμάχια στο Καλό Λιβάδι και το Λειβάδι

Στις 16 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται αγροτεμάχιο 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λιβάδι της Άνω Μεράς.

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Εδώ υπάρχει μία ιδιαιτερότητα: η επίσημη βάση της ΑΑΔΕ εμφανίζει για την ίδια περιγραφή και το ίδιο εμβαδόν δύο διαφορετικές εγγραφές, με τιμές πρώτης προσφοράς 553.000 ευρώ και 59.000 ευρώ.

Την ίδια ημέρα εμφανίζεται και αγροτεμάχιο 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι της Άνω Μεράς, επίσης με δύο εγγραφές στην επίσημη βάση και αντίστοιχες τιμές 553.000 και 59.000 ευρώ.

Η ύπαρξη διπλών καταχωρίσεων δεν πρέπει να ερμηνευθεί χωρίς τα πλήρη στοιχεία του φακέλου ως δύο διαφορετικά ακίνητα ή δύο ανεξάρτητοι πλειστηριασμοί.

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Μαρούσι: Οικόπεδο με 454.000 ευρώ

Στις 11 Νοεμβρίου 2026 βγαίνει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό οικόπεδο 460,02 τ.μ., με πρόχειρα κτίσματα, στη θέση Σωρός ή Ρουπάκι ή Άγιοι Ασώματοι ή Άγιοι Θεόδωροι.

Το ακίνητο βρίσκεται επί των οδών Καλτετζών και Δημητσάνας, στον Δήμο Αμαρουσίου.

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Τιμή πρώτης προσφοράς: 454.000 ευρώ.

Νέος Κόσμος: Πολυώροφο κτίριο με 1,247 εκατ. ευρώ

Από τις ακριβότερες καταχωρίσεις είναι εκείνη στον Νέο Κόσμο.

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Στις 16 Σεπτεμβρίου εκπλειστηριάζεται οικόπεδο 183,60 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Λόυδ Τζωρτζ 26 και Φίνλεϋ.

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Σύμφωνα με την καταχώριση, περιλαμβάνει:

υπόγειο 167,85 τ.μ.

ισόγειο 156,85 τ.μ.

Α΄ και Β΄ όροφο συνολικής επιφάνειας 204,39 τ.μ.

Γ΄ και Δ΄ όροφο συνολικής επιφάνειας 181,89 τ.μ.

Η πρώτη προσφορά έχει καθοριστεί στα 1.247.000 ευρώ.

Χανιά: Δύο ακίνητα με πρώτη τιμή 595.200 ευρώ

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Στις 11 Νοεμβρίου βγαίνει γεωτεμάχιο 876 τ.μ., στη θέση «Λειβάδι», στον Γαλατά Νέας Κυδωνίας Χανίων, με πρώτη προσφορά 595.200 ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία έχει αναρτηθεί οικόπεδο με οικοδομή συνολικής έκτασης 3.931,29 τ.μ., στη συνοικία Πρινέ, Τ.Κ. Ροδοβανίου, στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Κανδάνου.

Και εδώ η τιμή πρώτης προσφοράς είναι 595.200 ευρώ.

Χαλκιδική: Εκτάσεις μέχρι και 125 στρέμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πλειστηριασμοί της 18ης Νοεμβρίου 2026 στη Χαλκιδική.

Στη Νέα Γωνία, στην αγροτική περιοχή Νεοχωρίου, βγαίνει αγροτεμάχιο 125.113,55 τ.μ., δηλαδή πάνω από 125 στρέμματα, με πρώτη προσφορά 365.000 ευρώ.

Στην ίδια περιοχή υπάρχει και αγροτεμάχιο 38.994 τ.μ., με πρώτη προσφορά 129.000 ευρώ.

Κομίτσα – Ουρανούπολη

Στην περιοχή Κομίτσα – Ουρανούπολη η ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει ολόκληρη σειρά εκτάσεων για τις 18 Νοεμβρίου:

15.813 τ.μ. – πρώτη προσφορά 151.000 ευρώ

– πρώτη προσφορά 12.000 τ.μ. – 114.500 ευρώ

– 11.625 τ.μ. – 111.000 ευρώ

– 10.875 τ.μ. – 104.000 ευρώ

– 9.639 τ.μ. – 92.000 ευρώ

– 9.210 τ.μ. – 88.000 ευρώ

– 7.500 τ.μ. – 71.500 ευρώ

– 5.562 τ.μ. – 53.000 ευρώ

– 5.000 τ.μ. – 248.000 ευρώ

– 2.750 τ.μ. – 16.000 ευρώ.

Στη θέση Αρσανάς περιλαμβάνεται επίσης έκταση 1.690 τ.μ., με πρώτη προσφορά 15.000 ευρώ.

Αγία Παρασκευή: Διαμέρισμα 113,65 τ.μ.

Στις 11 Νοεμβρίου βγαίνει διαμέρισμα Ε΄ ορόφου 113,65 τ.μ., στην οδό Μπουμπουλίνας 43, στην περιοχή Τσακός της Αγίας Παρασκευής.

Ως παραρτήματα και παρακολουθήματα αναφέρονται θέση στάθμευσης 11 τ.μ. και δώμα 60,74 τ.μ.

Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι 340.000 ευρώ.

Στην επίσημη βάση υπάρχει και δεύτερη εγγραφή των 4.800 ευρώ, αλλά η ίδια η ΑΑΔΕ τη χαρακτηρίζει «καταχώριση για λόγους ορθής αποτύπωσης τιμής 1ης προσφοράς». Συνεπώς δεν πρέπει να θεωρείται δεύτερος αυτοτελής πλειστηριασμός.

Λαγκαδάς: Αγροτεμάχιο 9 στρεμμάτων

Στις 4 Νοεμβρίου 2026 εκπλειστηριάζεται αυτοτελές και ανεξάρτητο αγροτεμάχιο 9.000 τ.μ., στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Στανόβο, στην Τοπική Κοινότητα Καβαλλαρίου του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη προσφορά είναι 47.500 ευρώ.

Γιατί βγήκαν αυτά τα ακίνητα στο «σφυρί»

Εδώ χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση.

Η δημόσια βάση πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ δεν δημοσιοποιεί για κάθε συγκεκριμένο ακίνητο ολόκληρο το φορολογικό ιστορικό του ιδιοκτήτη, δηλαδή από ποιους φόρους δημιουργήθηκε η οφειλή, πόσο ήταν αρχικά το χρέος, αν χάθηκε προηγούμενη ρύθμιση ή ποιες προηγούμενες ενέργειες έγιναν.

Κατά συνέπεια δεν είναι ασφαλές να αποδώσουμε σε καθένα από τα παραπάνω ακίνητα συγκεκριμένο χρέος χωρίς πρόσβαση στον ατομικό φάκελο.

Η γενική διαδικασία, όμως, είναι σαφής.

Όταν μια βεβαιωμένη οφειλή προς το Δημόσιο γίνει ληξιπρόθεσμη και παραμένει αρρύθμιστη, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ενεργοποιήσει τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης του ΚΕΔΕ. Για κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων στα χέρια του οφειλέτη, το όριο είναι συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 500 ευρώ. Προηγείται, κατά κανόνα, ατομική ειδοποίηση καταβολής της οφειλής.

Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει η κατάσχεση του ακινήτου.

Και εδώ υπάρχει η κρίσιμη διαφορά: η κατάσχεση δεν σημαίνει ότι την επόμενη ημέρα χάνεται το ακίνητο.

Ο ισχύων Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προβλέπει ότι μετά την κατάσχεση, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ μπορεί, μετά την πάροδο 40 ημερών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες, να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού. Η ημερομηνία του πλειστηριασμού ορίζεται το αργότερο μέσα σε πέντε μήνες από την έκδοση του προγράμματος. (Lawspot)

Μπορεί να σωθεί το ακίνητο ακόμη και τώρα;

Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις. Και ο χρόνος είναι καθοριστικός.

Η πρώτη οδός είναι η τακτοποίηση της οφειλής με τρόπο που, βάσει του συγκεκριμένου καθεστώτος ρύθμισης, αναστέλλει τη συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η ΑΑΔΕ διατηρεί σε λειτουργία την πάγια ρύθμιση οφειλών, ενώ αυτή την περίοδο υπάρχει και η ειδική δυνατότητα του ν. 5313/2026 για ορισμένες παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές, με αιτήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2026, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Για οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2023 ο νέος νόμος προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις. (ΑΑΔΕ)

Δεύτερη δυνατότητα είναι, όπου συντρέχουν οι όροι, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών. Στον μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με συνολικά χρέη άνω των 10.000 ευρώ και προβλέπονται πολυετείς ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς. (ΚΕΥΔ)

Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις και ειδικοί κανόνες όταν ο πλειστηριασμός βρίσκεται ήδη πολύ κοντά. Γι’ αυτό μια αίτηση στον εξωδικαστικό δεν πρέπει να θεωρείται από μόνη της εγγύηση ότι κάθε ήδη προγραμματισμένος πλειστηριασμός σταματά.

Υπάρχει και δικαστική ανακοπή

Ο οφειλέτης μπορεί επίσης, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένοι νομικοί λόγοι, να προσβάλει πράξεις της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο ΚΕΔΕ προβλέπει ανακοπή και δυνατότητα αίτησης δικαστικής αναστολής. Λόγοι μπορεί να αφορούν, ανάλογα με την υπόθεση, τη νομιμότητα του τίτλου, την ταμειακή βεβαίωση, την κοινοποίηση, την κατάσχεση, το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή άλλες ουσιώδεις πλημμέλειες της διαδικασίας. Πρόσφατη νομολογία έχει δεχθεί ότι με την ανακοπή μπορούν να προβληθούν αντιρρήσεις τόσο ουσιαστικού όσο και δικονομικού χαρακτήρα, μέσα στα όρια που θέτει ο νόμος. (Site Name)

Δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι μια ανακοπή γίνεται αυτομάτως δεκτή ούτε ότι η κατάθεσή της από μόνη της σταματά σε κάθε περίπτωση τον πλειστηριασμό. Για να υπάρξει πραγματική αναστολή χρειάζεται να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και, όταν απαιτείται, να εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση.

Το τελευταίο «παράθυρο»

Επομένως, ακόμη και για ένα ακίνητο που έχει ήδη εμφανιστεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, η υπόθεση δεν είναι κατ’ ανάγκη τελειωμένη.

Μέχρι την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού μπορεί, ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα του συγκεκριμένου οφειλέτη, να εξεταστεί εξόφληση ή κατάλληλη ρύθμιση, προσφυγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή δικαστική προσβολή και αίτημα αναστολής.

Όσο όμως πλησιάζει η ημερομηνία του πλειστηριασμού, τόσο στενεύουν τα χρονικά και νομικά περιθώρια.

Και αυτή ίσως είναι η σημαντικότερη πλευρά πίσω από τους αριθμούς και τα «φιλέτα» της λίστας: πίσω από κάθε καταχώριση υπάρχει μια διαδικασία που έχει ήδη προχωρήσει αρκετά. Για τον ιδιοκτήτη που θέλει να την ανακόψει, η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση και να στηρίζεται στα συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου του.