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Οι αρχές κατάσχεσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους προκειμένου να εντοπίσουν ενδεχόμενες φορολογικές παραβάσεις και να ελέγξουν το προφίλ των δύο ιατρών.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διασταύρωση τραπεζικών λογαριασμών και συναλλαγών για τη διαπίστωση της ακρίβειας των δηλωθέντων εσόδων σε σχέση με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού και σε συναλλαγές με συγγενικές επιχειρήσεις για τον πλήρη έλεγχο της φορολογητέας ύλης.

Οι ελεγκτές εξετάζουν αν η μεταβολή της περιουσίας των ιατρών συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει επίσημα στις φορολογικές αρχές.

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Με ελέγχους της ΑΑΔΕ συνεχίζεται η έρευνα γι ατην λειτουργία του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου εμπλέκεται στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εκτός από την άδεια λειτουργίας ελέγχονται και τα υπέρογκα ποσά που χρέωναν οι συγκεκριμένοι γιατροί για τις θεραπείες.

Έτσι, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν την Πέμπτη (10/9) το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου , από όπου συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και αφαίρεσαν σκληρούς δίσκους για να προχωρήσουν σε ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των δύο ιατρών.

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Αντικείμενο του ελέγχου είναι ο εντοπισμός τυχόν φορολογικών παραβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, εξετάζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί της επιχείρησης, οι καταθέσεις και οι κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτούς, καθώς και οι συναλλαγές μέσω καρτών.

Η διαδικασία αυτή προβλέπει ότι η έρευνα μπορεί, επίσης, να επεκταθεί σε στοιχεία που αφορούν τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, εφόσον η επιχείρηση τηρεί εκεί χρήματα ή επενδύσεις. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι συναλλαγές μεταξύ «συγγενικών» επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οικονομικές διασυνδέσεις που πρέπει να ελεγχθούν φορολογικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές η ΑΑΔΕ ελέγχει την ακρίβεια και τη «γνησιότητα» των στοιχείων που έχουν ληφθεί ή εκδοθεί, όπως τιμολόγια και αποδείξεις. Μέσα από τη διασταύρωση των συγκεκριμένων δεδομένων επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί αν οι συναλλαγές που εμφανίζονται στα αρχεία ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο έλεγχος του εισοδήματος, με βάση τα δηλωθέντα έσοδα, τις δαπάνες και, κατά περίπτωση, το πελατολόγιο. Ανάλογα με την πορεία της έρευνας, η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τρίτους, όπως προμηθευτές και παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι φορολογικές αρχές μπορούν, ακόμη, να προσδιορίσουν τη φορολογητέα ύλη με έμμεσες τεχνικές. Πρόκειται για μεθόδους που χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιχειρήσεις κλάδων με υψηλή συμμετοχή μετρητών, όπως η εστίαση, η λιανική και οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας.

Οι ίδιες τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν όταν εντοπίζονται «κενά» ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και τις τραπεζικές κινήσεις. Εξετάζεται ακόμη αν η μεταβολή της περιουσίας του φορολογουμένου συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί.