Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου νέο κύκλο πλειστηριασμών για 43 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Με τα αναγκαστικά αυτά μέτρα, η Αρχή στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και στην πίεση των οφειλετών για ένταξη σε ενεργές ρυθμίσεις χρεών.

Οι οφειλέτες μπορούν να αποτρέψουν τον πλειστηριασμό της περιουσίας τους εφόσον εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν τα χρέη τους πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας.

Η φορολογική διοίκηση εφαρμόζει τους πλειστηριασμούς ως έσχατο μέτρο για σημαντικά χρέη, έχοντας προηγουμένως κοινοποιήσει υποχρεωτικά την ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέο κύκλο πλειστηριασμών ανοίγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις 16 Σεπτεμβρίου βγάζοντας «σφυρί» 43 ακίνητα σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική.

Με τις τιμές πρώτης προσφοράς να κυμαίνονται από 1.000 ευρώ έως 1.247 ευρώ για κάθε τύπου ακίνητα, από αποθήκες και αγροτεμάχια μέχρι οικόπεδα, κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η ΑΑΔΕ μέσω των πλειστηριασμών εντείνει τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για να μειώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Advertisement

Advertisement

Στόχος είναι να πιέσει τους οφειλέτες να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων και κυρίως της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για παλαιά χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023.

Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά στο myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών. Η ένταξη στη ρύθμιση, η οποία δεν έχει προς ώρας προσελκύσει πολλούς οφειλέτες, αναστέλλει τη λήψη και τη συνέχιση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητή και ακίνητη περιουσία.

Ποια ακίνητα βγαίνουν στο «σφυρί»

Μεταξύ των ακινήτων που θα βγουν στο «σφυρί» μέχρι τον Νοέμβριο ξεχωρίζουν:

Στον Νέο Κόσμο οικόπεδο 183,60 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο, στη συμβολή των οδών Λόιντ Τζορτζ 26 και Φίνλεϊ. Η τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται σε 1,247 εκατ. ευρώ.

με πολυώροφο κτίριο, στη συμβολή των οδών Λόιντ Τζορτζ 26 και Φίνλεϊ. Η τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται σε 1,247 εκατ. ευρώ. Στη Μαγούλα οικόπεδο 478 τ.μ. , με διώροφη κατοικία 167 τ.μ. και θέση στάθμευσης, με τιμή εκκίνησης 433.000 ευρώ.

, με διώροφη κατοικία 167 τ.μ. και θέση στάθμευσης, με τιμή εκκίνησης 433.000 ευρώ. Στη Μύκονο αγρός 4.400,40 τ.μ. στα Βουνάκια με τιμή πρώτης προσφοράς 370.000 ευρώ, δύο εκτάσεις 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι Άνω Μεράς, με τιμές 553.000 και 59.000 ευρώ και αγροτεμάχιο 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λιβάδι, σε δύο πλειστηριασμούς, με τιμές πρώτης προσφοράς 553.000 και 59.000 ευρώ.

Συνολικά, οι επτά πλειστηριασμοί της πρώτης ημέρας έχουν τιμές εκκίνησης που αθροίζουν 3,274 εκατ. ευρώ.

Έξι ακίνητα στη Δράμα με τιμή εκκίνησης μόλις 1.000 ευρώ

Στις 17 Σεπτεμβρίου ακολουθούν εννέα πλειστηριασμοί στη Δράμα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται αγροτεμάχια 10.533 και 3.758 τ.μ., με τιμές 20.000 και 6.000 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και οικόπεδο 513 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 4.000 ευρώ.

αντίστοιχα, καθώς και οικόπεδο 513 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 4.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν έξι ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ το καθένα. Πρόκειται για οικόπεδα και αγροτεμάχια, μεταξύ των οποίων οικόπεδο 219 τ.μ. με παλιά διώροφη κατοικία 40 τ.μ., αγροτεμάχιο 910 τ.μ. και οικόπεδο 183 τ.μ. με αποθήκη 72 τ.μ.

Ο κύκλος των πλειστηριασμών συνεχίζεται το φθινόπωρο και συγκεκριμένα:

Advertisement

Στις 14 Οκτωβρίου οικόπεδο 225,42 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στο Κερατσίνι , με τιμή πρώτης προσφοράς 778.000 ευρώ.

οικόπεδο 225,42 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο , με τιμή πρώτης προσφοράς 778.000 ευρώ. Στις 4 Νοεμβρίου αγροτεμάχιο 9.000 τ.μ. στο Καβαλλάρι Λαγκαδά , με τιμή εκκίνησης 47.500 ευρώ.

, με τιμή εκκίνησης 47.500 ευρώ. Στις 11 Νοεμβρίου Μαρούσι, Αγία Παρασκευή και Χανιά . Οι τιμές πρώτης προσφοράς κυμαίνονται από 4.800 έως 595.200 ευρώ και αφορούν, μεταξύ άλλων, οικόπεδα με κτίσματα, διαμέρισμα, υπόγειες αποθήκες και εκτάσεις σε Γαλατά και Ανατολικό Σέλινο.

. Οι τιμές πρώτης προσφοράς κυμαίνονται από 4.800 έως 595.200 ευρώ και αφορούν, μεταξύ άλλων, οικόπεδα με κτίσματα, διαμέρισμα, υπόγειες αποθήκες και εκτάσεις σε Γαλατά και Ανατολικό Σέλινο. 18 Νοεμβρίου, 14 αγροτικές εκτάσεις σε Κομίτσα, Ουρανούπολη και Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. Οι επιφάνειές τους κυμαίνονται από 1.690 έως 125.113,55 τ.μ., ενώ οι τιμές πρώτης προσφοράς από 15.000 έως 365.000 ευρώ.

Πότε βγάζει η ΑΑΔΕ ακίνητα στο «σφυρί»

Για να βγάλει στο «σφυρί» κάποιο ακίνητο, η ΑΑΔΕ ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία. Μπορεί να προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές άνω των 500 ευρώ αλλά ο πλειστηριασμός ακινήτων είναι το έσχατο μέτρο και αφορά μόνο περιπτώσεις χρεών σημαντικού ύψους.

Πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να παρακάμψει την τήρηση της προαναφερθείσας προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Advertisement

Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν τον πλειστηριασμό εάν μέχρι τη διενέργειά του, εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν το χρέους τους.