Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντείνει τους ελέγχους στα κρυπτονομίσματα, απαιτώντας πλέον πλήρη τεκμηρίωση της διαδρομής του χρήματος για κάθε συναλλαγή που δηλώνεται από τους φορολογούμενους.

Οι απλές καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς δεν επαρκούν για τη δικαιολόγηση εσόδων, με τις ελεγκτικές αρχές να απορρίπτουν περιπτώσεις όπου δεν αποδεικνύεται επαρκώς το αρχικό κεφάλαιο και η υπεραξία των επενδύσεων.

Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας DAC8 στην ελληνική νομοθεσία εισάγει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ενισχύοντας τη διαφάνεια των ψηφιακών συναλλαγών από το 2026.

Παρά την αυξημένη ικανότητα της ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τις κινήσεις των φορολογουμένων, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα η θέσπιση ενός ενιαίου και ξεκάθαρου φορολογικού πλαισίου για τη διαχείριση των κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα.

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Τα κρυπτονομίσματα λέγονται «crypto», αλλά για την ΑΑΔΕ γίνονται όλο και λιγότερο… κρυπτά. Η εποχή κατά την οποία κάποιος μπορούσε να ρευστοποιήσει Bitcoin ή άλλο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο και να θεωρεί ότι αρκεί μία πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του για να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων φαίνεται ότι τελειώνει.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση φορολογουμένου που επιχείρησε να δηλώσει 620.323 ευρώ από μεταβίβαση Bitcoin στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσης, όπου καταχωρίζονται εισοδήματα που απαλλάσσονται ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Η αντιμετώπιση αυτή δεν έγινε δεκτή, καθώς τα έσοδα από κρυπτονομίσματα δεν έχουν ακόμη ενταχθεί ρητά σε αυτή την κατηγορία.

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Δεν αρκεί πλέον να δείξεις ότι «μπήκαν τα λεφτά»

Το μήνυμα των ελεγκτικών αρχών είναι σαφές. Όποιος επικαλείται χρήματα από Bitcoin, Ethereum ή άλλα crypto για να καλύψει, για παράδειγμα, αγορά ακινήτου, αυτοκινήτου ή άλλο τεκμήριο, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ολόκληρη τη διαδρομή του χρήματος.

Πότε αγοράστηκαν τα κρυπτονομίσματα; Με ποια χρήματα; Σε ποια τιμή; Σε ποια πλατφόρμα; Πότε πουλήθηκαν; Ποιο ήταν το αρχικό κεφάλαιο και ποιο το πραγματικό κέρδος;

Διότι άλλο πράγμα είναι η αξία της πώλησης και άλλο η υπεραξία. Αν κάποιος αγόρασε Bitcoin με 50.000 ευρώ και τα πούλησε με 80.000 ευρώ, το οικονομικό του κέρδος είναι 30.000 ευρώ και όχι 80.000. Αλλά αυτό πρέπει και να αποδεικνύεται.

Και άλλες αποφάσεις χτυπούν καμπανάκι

Η υπόθεση των 620.323 ευρώ δεν είναι μεμονωμένη.

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Σε απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, την 851/2026, ποσό που ο φορολογούμενος υποστήριζε ότι αποτελούσε επιστροφή κεφαλαίου μετά από ρευστοποίηση κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίστηκε τελικά ως προσαύξηση περιουσίας αγνώστου πηγής, επειδή δεν μπόρεσε να τεκμηριωθεί επαρκώς η επενδυτική συναλλαγή. (Taxheaven)

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η απόφαση 1756/2026. Η ΔΕΔ αποδέχθηκε εμβάσματα που προέρχονταν από τραπεζικό λογαριασμό του ίδιου φορολογουμένου στη Ρουμανία, αλλά δεν δέχθηκε πιστώσεις που αποδίδονταν σε ρευστοποίηση κρυπτονομισμάτων, επειδή δεν αποδείχθηκαν επαρκώς ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησής τους. (Taxheaven)

Υπάρχει επίσης η απόφαση 1079/2026, σε υπόθεση όπου φορολογούμενος επικαλέστηκε διαμεσολάβηση για αγορές Bitcoin για λογαριασμό εταιρείας. Η εταιρεία στην Πολωνία φέρεται να διέψευσε τη σχετική συνεργασία και ο καταλογισμός έφθασε τις 223.545,96 ευρώ. (Taxheaven)

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Άρα, τα ηλεκτρονικά screenshots από μόνα τους, μια αναφορά σε κάποιο wallet ή μια μεταφορά από ανταλλακτήριο δεν αποτελούν πλέον μαγικό διαβατήριο απέναντι στον φορολογικό έλεγχο.

Η ΑΑΔΕ αποκτά πλέον «μάτια» στα ψηφιακά πορτοφόλια

Το μεγάλο άλμα γίνεται με την ευρωπαϊκή οδηγία DAC8, την οποία η Ελλάδα έχει ήδη ενσωματώσει με τον νόμο 5301/2026.

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Το ελληνικό πλαίσιο προβλέπει πλέον υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, κεντρικό ευρετήριο σχετικών πληροφοριών, επαλήθευση ΑΦΜ και κυρώσεις σε παρόχους που δεν συμμορφώνονται. (ΑΑΔΕ)

Η DAC8 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026. Οι πλατφόρμες και οι υπόχρεοι πάροχοι συγκεντρώνουν πλέον στοιχεία για συναλλαγές χρηστών και η πρώτη μεγάλη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών για το έτος 2026 θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. (Taxation and Customs Union)

Και δεν μιλάμε μόνο για αγορά και πώληση Bitcoin έναντι ευρώ. Στο ευρωπαϊκό σύστημα περιλαμβάνονται ανταλλαγές ενός crypto με άλλο, μεταφορές κρυπτοστοιχείων και ευρύτερα υπηρεσίες που σχετίζονται ακόμη και με staking και lending. (EUR-Lex)

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Το παράδοξο: Η Εφορία θα ξέρει περισσότερα από όσα λέει ακόμη ο νόμος

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Εδώ βρίσκεται όμως και το μεγάλο ελληνικό παράδοξο.

Η ΑΑΔΕ αποκτά ολοένα περισσότερες δυνατότητες να πληροφορείται τι αγοράζει και τι πουλά ένας φορολογούμενος σε crypto, αλλά το φορολογικό πλαίσιο για τον ίδιο τον επενδυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ένας απολύτως ξεκάθαρος και ενιαίος κανόνας που να λύνει όλες τις περιπτώσεις: ποιος ακριβώς συντελεστής εφαρμόζεται στην υπεραξία του ιδιώτη, πότε οι πολλές συναλλαγές μετατρέπονται σε επιχειρηματική δραστηριότητα, πώς υπολογίζεται το κόστος κτήσης όταν έγιναν δεκάδες αγορές σε διαφορετικές τιμές, τι γίνεται με τις ζημιές, το mining, το staking, τα airdrops ή την ανταλλαγή Bitcoin με Ethereum.

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Το σχετικό νομοθετικό ξεκαθάρισμα εξακολουθεί να αναμένεται.

Μέχρι τότε, όμως, ένα πράγμα έχει αλλάξει οριστικά:

Το crypto μπορεί να παραμένει ψηφιακό, αλλά η φορολογική του διαδρομή πρέπει να είναι απολύτως πραγματική και αποδείξιμη.

Και κάπως έτσι η παλιά ρήση αποκτά νέα, φορολογική εκδοχή:

Ουδέν «κρυπτόν» από την ΑΑΔΕ. Ούτε καν τα κρυπτονομίσματα.