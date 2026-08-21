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Ο συλληφθείς κατηγορείται για εμπορία μη κανονικών αλκοολούχων ποτών, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Κατά την έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης κατασχέθηκαν 3.108 συσκευασίες με αλκοολούχα υγρά συνολικής ποσότητας 3.856 λίτρων, για τις οποίες δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζώτου και 4.000 μπαλόνια, τα οποία προορίζονταν για τη διάθεση του αερίου στο κοινό.

Τα κατασχεθέντα προϊόντα στάλθηκαν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στον καταλογισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

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Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία σε συνεργασία με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν επιχείρηση στην περιοχή του Ηρακλείου.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, καθώς και λοιπών διατάξεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα.

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Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία περιήλθαν στη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μ.Ε.Ο.ΕΛ. Αττικής (Γ.Δ.Ε.Ο.Σ.) της Α.Α.Δ.Ε., προέκυψε ότι ο συλληφθείς, ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πώλησης αλκοολούχων ποτών στο Ηράκλειο Κρήτης, δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και διάθεση μη κανονικών αλκοολούχων ποτών.

Για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας, μεικτή ομάδα επιχειρησιακής δράσης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μ.Ε.Ο.ΕΛ. Αττικής (Γ.Δ.Ε.Ο.Σ.) της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση σε αύλειο αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης του 62χρονου.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στον χώρο αποκρύπτονταν και φυλάσσονταν πλήθος μη κανονικών αλκοολούχων ποτών διαφόρων ειδών, τα οποία προορίζονταν για διάθεση και εμπορία, καθώς επίσης και πλήθος μεταλλικών φιαλών με υποξείδιο του αζώτου («αέριο γέλιου»).

Πιο αναλυτικά, ως προς τα αλκοολούχα ποτά, κατασχέθηκαν συνολικά -3.108- συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά -3.856- λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού και ειδικότερα:

· -152- πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό χωρίς σχετική σήμανση,

· -19- πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό κόκκινου χρώματος χωρίς σχετική σήμανση,

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· -16- πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό κόκκινου χρώματος,

· -780- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό, πιθανόν βότκα, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%-,

· -360- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%-,

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· -60- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό, πιθανόν τζιν, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%-,

· -135- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, πιθανόν ηδύποτο, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

· -44- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, πιθανόν ηδύποτο, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

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· -552- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%-,

· -156- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, πιθανόν ηδύποτο, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

· -63- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, πιθανόν λικέρ, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

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· -81- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, πιθανόν ηδύποτο, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

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· -96- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, πιθανόν ηδύποτο, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

· -191- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -20%-,

· -133- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%-,

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· -24- φιάλες χωρητικότητας -1- λίτρου, με άγνωστο αλκοολούχο ποτό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%- και

· -150- πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, κενές περιεχομένου, με υπολείμματα άγνωστου διάφανου αλκοολούχου υγρού.

Κατά τον έλεγχο, από τον 62χρονο δεν προσκομίστηκαν φορολογικά παραστατικά που να νομιμοποιούν την κατοχή τους και δεν προέκυψε η νόμιμη αγορά και η προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των συσκευασιών των αλκοολούχων ποτών έφεραν επικολλημένες ετικέτες επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα σε περιοχή της Πελοποννήσου, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε η σύνδεση των συγκεκριμένων ποσοτήτων με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλκοολούχων ποτών.

Ως προς το «αέριο του γέλιου», κατασχέθηκαν συνολικά -664- μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζώτου και συγκεκριμένα -402- φιάλες χωρητικότητας -700- γραμμαρίων και -262- φιάλες χωρητικότητας -2.100- γραμμαρίων, άνευ σχετικών φορολογικών παραστατικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αξιολογώντας τη συνολική χωρητικότητα των μεταλλικών φιαλών αερίου, η συνολική ποσότητα μπαλονιών με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να παραχθεί προς περαιτέρω διάθεση ανέρχεται σε περίπου -18.000- τεμάχια.

Μάλιστα, στον ανωτέρω χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4.000- μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνται προφανώς για τη διακίνηση και διάθεση του προαναφερόμενου αερίου στο κοινό.

Τα κατασχεθέντα οινοπνευματώδη ποτά θα αποσταλούν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προκειμένου να καταλογισθούν διαφυγόντες φόροι και δασμοί για το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ ληφθέντα δείγματα αυτών απεστάλησαν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία προς εξέταση.

Αντίστοιχα, θα ληφθούν δείγματα από τις κατασχεθείσες φιάλες αερίου από υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή κινδύνου διασποράς του αερίου, προκειμένου να ακολουθήσει η εργαστηριακή εξέτασή τους.