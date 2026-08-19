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Εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό καταγράφονται στο Ελαφονήσι, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Κρήτης, ο οποίος ανήκει στο δίκτυο Natura 2000.

Όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Zarpanews.gr, το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου η παραλία ήταν κατάμεστη από επισκέπτες. Η παραλία, γνωστή για τα γαλαζοπράσινα νερά και τη χαρακτηριστική ροζ άμμο, κατέλαβε μάλιστα τη δεύτερη θέση στα Travellers’ Choice Awards του TripAdvisor.

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Η εικόνα είναι χαρακτηριστική της μεγάλης επισκεψιμότητας, καθώς ο διαθέσιμος χώρος φαίνεται να έχει κατακλυστεί από κόσμο. Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει ενταχθεί στο Natura 2000 και επομένως χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.

Οι εικόνες από το Ελαφονήσι επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και του υπερτουρισμού που αντιμετωπίζουν τα Χανιά. Η αυξημένη τουριστική κίνηση δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο το οικοσύστημα μπορεί να ανταποκριθεί στις πιέσεις και αν απαιτούνται επιπλέον μέτρα από τις αρμόδιες αρχές.

Άλλωστε, πριν από τρία χρόνια είχε τοποθετηθεί μπάρα στην είσοδο της παραλίας και είχαν δημιουργηθεί χώροι στάθμευσης, με στόχο να περιοριστεί η είσοδος οχημάτων στον χώρο και να προστατευθεί το ευαίσθητο οικοσύστημα.

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο μπορεί να θεωρείται επαρκώς προστατευμένη μια περιοχή Natura 2000, όταν δέχεται καθημερινά τόσο μεγάλο αριθμό επισκεπτών, που φαίνεται να ξεπερνά τις δυνατότητες που μπορεί να αντέξει το φυσικό της περιβάλλον.

Πηγή: Zarpanews.gr

Zarpanews.gr

Zarpanews.gr

Zarpanews.gr