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Ο πατέρας του παιδιού κατέθεσε εξώδικη δήλωση προς τον Δήμο Φαιστού, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την επικινδυνότητα του δημόσιου χώρου.

Η οικογένεια ανέθεσε τη νομική εκπροσώπηση της υπόθεσης σε δικηγόρους, επιδιώκοντας τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Ο Δήμος Φαιστού προχώρησε στην αποκατάσταση του φρεατίου στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

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Σοβαρό τραυματισμό στο πόδι υπέστη ένα παιδί στις Μοίρες Κρήτης, όταν έπεσε σε φρεάτιο στο Ηρώο των Μοιρών την Παρασκευή (24/7). Μετά το περιστατικό, ο πατέρας του προχώρησε σε εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία και πρόσκληση προς τον Δήμο Φαιστού.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος στην επιστολή του, το παιδί βρέθηκε μέσα σε «επικίνδυνο και ουσιαστικά ακάλυπτο φρεάτιο», με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί ιατρική περίθαλψη.

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Ο πατέρας του ανήλικου εκφράζει την ανησυχία του για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς πρόκειται για δημόσιο χώρο από τον οποίο περνούν καθημερινά πολίτες και παιδιά.

Η επιστολή του πατέρα:

«Καλησπέρα σας Ως πατέρας του παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά στο ατύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Ηρώο Μοιρών, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ενημερώσω ότι, μετά το περιστατικό, προχωρήσαμε στην κατάθεση εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας και πρόσκλησης προς τους αρμόδιους φορείς.

Το παιδί μου έπεσε σε επικίνδυνο και ουσιαστικά ακάλυπτο φρεάτιο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.

Αυτό που με προβληματίζει ιδιαίτερα ως πατέρας είναι ότι το σημείο στο οποίο συνέβη το ατύχημα βρίσκεται σε δημόσιο χώρο και όπως διαπιστώσαμε, υπήρχε μια κατάσταση που μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο σε οποιοδήποτε παιδί ή πολίτη περνούσε από εκεί.

Δεν θέλω να περιμένουμε να συμβεί κάτι ακόμη χειρότερο για να αναζητηθούν λύσεις. Η πρόθεσή μου είναι να γίνει γνωστό το περιστατικό και να υπάρξει η απαραίτητη κινητοποίηση, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα το επικίνδυνο σημείο και να μην κινδυνεύσει κανένα άλλο παιδί.

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Για την υπόθεση που αφορά στον τραυματισμό του ανήλικου παιδιού μας, έχουμε αναθέσει τη νομική εκπροσώπηση, στους δικηγόρους Αθανάσιος Γ. Κατσιάφα και Ιωάννα Εμμ., οι οποίοι έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

Σας αποστέλλω την παρούσα ενημέρωση, καθώς θεωρώ ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τη δική μας οικογένεια, αλλά την ασφάλεια όλων όσοι χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο».

Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Φαιστού προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην αποκατάσταση του φρεατίου στο σημείο όπου είχε τραυματιστεί το παιδί. Η οικογένεια, πάντως, έχει ήδη κινηθεί νομικά, ζητώντας να αναδειχθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον τραυματισμό και να διασφαλιστεί ότι αντίστοιχο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.

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