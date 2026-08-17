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Η γνωστή ως «Καρίνα των Ανωγειανών» υπήρξε στο παρελθόν μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί και έχει συνδέσει τη ζωή της με την Κρήτη μέσω του καλλιτεχνικού της έργου.

Μεταξύ άλλων, η ίδια δημιούργησε τον «Αντάρτη της Ειρήνης» στο οροπέδιο της Νίδας, ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανώγεια για την κατοχική περίοδο.

Η ηλικιωμένη γλύπτρια έχει συγγράψει βιβλίο για την κρητική αντίσταση και συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στα τοπικά δρώμενα παρά τα κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

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Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό περιστατικό σημειώθηκε σε πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Παρευρισκόμενοι τοποθέτησαν σε μία ξαπλώστρα μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι κατάκοιτη και παραμένει στο κρεβάτι. Ο λόγος; Δεν ήθελαν να μείνει μόνο της μια τόσο ξεχωριστή ημέρα στο σπίτι.

Η ίδια χαμογελαστή και εμφανώς χαρούμενη χειροκροτούσε και απολάμβανε το γλέντι και το κέφι των χορευτών. Ποια είναι όμως αυτή η 90χρονη γυναίκα;

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«Η Καρίνα των Ανωγειανών»

Όπως αναφέρει το rethemnos.gr, και σύμφωνα με τη Ρεθυμνιώτισσα Κατερίνα Μανετάκη, πρόκειται για την Καρίνα Ρεκ, τη Γερμανίδα γλύπτρια που έχει συνδέσει τη ζωή της με την Κρήτη και ιδιαίτερα με τα Ανώγεια, όπου είναι γνωστή ως «η Καρίνα των Ανωγειανών», ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στις Μαργαρίτες.

Η ζωή της Καρίνα Ρεκ είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή. Υπήρξε μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί, συμμετείχε σε ταινία του Πιερ Πάολο Παζολίνι και υπήρξε εξαιρετική χορεύτρια φλαμένγκο.

Η γνωριμία της με την Κρήτη ξεκίνησε μέσα από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη που άκουσε στο Βερολίνο. Αναζήτησε τα Ανώγεια και, όταν έφτασε στο χωριό και γνώρισε την ιστορία του, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανώγεια.Ως γλύπτρια τοπίου δημιούργησε στο οροπέδιο της Νίδας τον «Αντάρτη της Ειρήνης», ένα εντυπωσιακό έργο κατασκευασμένο από περίπου 5.000 πέτρες της περιοχής. Για την ολοκλήρωσή του εργάστηκε επί δύο χρόνια μαζί με Ανωγειανούς εργάτες.

Το έργο είναι ορατό ουσιαστικά μόνο από εναέρια μέσα ή από δορυφόρο, όταν κάποιος βρίσκεται κάθετα πάνω από αυτό. Και στα 90 της, η Καρίνα Ρεκ συνεχίζει να συμμετέχει στη ζωή του τόπου με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

Μάλιστα έχει γράψει και βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη του αντιστασιακού αγώνα του κρητικού λαού ενάντια στις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στην Κρήτη (1941-1945).

«Αυτή λοιπόν η όμορφη ψυχή χόρεψε χθες βράδυ, χειροκρότησε, και χάρηκε με την χαρά όλων!», ανέφερε hΡεθυμνιώτισσα Κατερίνα Μανετάκη.



