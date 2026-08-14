Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πλατφόρμα Hellotickets ανέδειξε τη Whitehaven Beach στην Αυστραλία ως την ομορφότερη παραλία του κόσμου, λόγω της λευκής άμμου με υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Anse Source d’Argent στις Σεϋχέλλες, ενώ η λίστα περιλαμβάνει παραλίες από πολλές διαφορετικές χώρες παγκοσμίως.

Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη καταλαμβάνει τη δέκατη τρίτη θέση στη λίστα με τις είκοσι ομορφότερες παραλίες που συνέταξε η διαδικτυακή πλατφόρμα.

Καμία παραλία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συμπεριλήφθηκε στις είκοσι πρώτες θέσεις της συγκεκριμένης κατάταξης, η οποία βασίστηκε στην εντυπωσιακή φυσική ομορφιά των προορισμών.

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Λίγες αισθήσεις είναι τόσο συνυφασμένες με τις καλοκαιρινές διακοπές όσο το να περπατάει κανείς με γυμνά πόδια στην άμμο. Και παρότι κάθε παραλία έχει τη δική της φυσιογνωμία, ορισμένες ξεχωρίζουν για την εντυπωσιακή φυσική ομορφιά τους.

Μία από αυτές είναι η Whitehaven Beach, στα νησιά Γουίτσαντεϊ (Whitsunday Islands) της Αυστραλίας, η οποία αναδείχθηκε ομορφότερη παραλία στον κόσμο σε νέα κατάταξη της διαδικτυακής πλατφόρμας Hellotickets.

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Η παραλία βρίσκεται στο νησί Γουίτσαντεϊ, το μεγαλύτερο του ομώνυμου νησιωτικού συμπλέγματος, και εντυπωσιάζει με τη σχεδόν εκτυφλωτικά λευκή άμμο και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες αποχρώσεις των γαλαζοπράσινων νερών. Το χαρακτηριστικό λευκό χρώμα της άμμου οφείλεται στην εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητά της σε πυρίτιο, η οποία φτάνει περίπου το 98%. Χάρη στη σύστασή της, η άμμος δεν απορροφά εύκολα τη θερμότητα και παραμένει σχετικά δροσερή ακόμη και τις πολύ ζεστές ημέρες.

Από τις Σεϋχέλλες μέχρι την Κρήτη

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Anse Source d’Argent στις Σεϋχέλλες, με τους μοναδικούς ροζ γρανιτένιους βράχους, την ανοιχτόχρωμη άμμο και τα ρηχά νερά της, που συνθέτουν ένα τοπίο που μοιάζει «με ζωντανή καρτ ποστάλ».

Ακολουθούν ο ύφαλος Glover’s Reef στη Μπελίζ, η Baía do Sancho στη Βραζιλία και η Plage de l’Île Vierge στο Φινιστέρ της Γαλλίας, που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Καμία παραλία των ΗΠΑ δεν περιλαμβάνεται στις 20 πρώτες, όπως σχολιάζει το δημοσίευμα, ενώ από το Μεξικό βρίσκουμε μόνο το Χόλμπος, στην 20ή θέση. Πρόκειται για νησί στα ανοικτά της πολιτείας Κιντάνα Ρόο, με σαφώς ηπιότερη τουριστική ανάπτυξη σε σύγκριση με πολλούς από τους δημοφιλέστερους παραθαλάσσιους προορισμούς της χώρας.

Ανάμεσα στις 20 ομορφότερες παραλίες του κόσμου βρίσκεται και μία ελληνική. Η παραμυθένια λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη καταλαμβάνει τη 13η θέση.

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Μπάλος, Κρήτη

Οι 20 ομορφότερες παραλίες στον κόσμο είναι:

Whitehaven Beach, Αυστραλία

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Anse Source d’Argent, Σεϋχέλλες

Glover’s Reef, Μπελίζ

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Baía do Sancho, Βραζιλία

Plage de l’Île Vierge, Φινιστέρ, Γαλλία

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Anse Noire, Μαρτινίκα

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Bain Boeuf, Μαυρίκιος

Nacpan Beach, Φιλιππίνες

Freedom Beach, Ταϊλάνδη

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Παραλία της Κλεοπάτρας, νήσος Σεντίρ, Τουρκία

Cala Goloritzé, Σαρδηνία, Ιταλία

Praia da Marinha, Πορτογαλία

Λιμνοθάλασσα του Μπάλου, Κρήτη

Playa de Ses Illetes, Φορμεντέρα, Ισπανία

Ksamil, Αλβανία

Saleccia, Κορσική, Γαλλία

Matira Beach, Μπόρα Μπόρα, Γαλλική Πολυνησία

Nungwi Beach, Ζανζιβάρη, Τανζανία

Αρχιπέλαγος Μπαζαρούτο, Μοζαμβίκη

Χόλμπος, Μεξικό

Με πληροφορίες από travel and leisure