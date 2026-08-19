Στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, την Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019. (EUROKINISSIΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

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Τα δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16 και η συνοδευτική φρεγάτα θα παραμείνουν στην Κύπρο για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Το ΚΥΣΕΑ θα εξετάσει σοβαρά ενδεχόμενο αίτημα αμυντικής συνδρομής από τη Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί επίσημα από τις αρχές της χώρας.

Δημοσιεύματα των Financial Times υποδεικνύουν ότι το Ιράν αξιολογεί πιθανούς στόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ως αντίποινα σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Ανοιχτό ενδεχόμενο για ταχεία μεταφορά συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη αφήνουν αρμόδιες πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της διαρκούς αξιολόγησης των κινδύνων που συνδέονται με την κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Σε ερώτημα της HuffPost, με αφορμή δημοσίευμα των Financial Times (πρώτο θέμα σήμερα στην έγκυρη βρετανική εφημερίδα), που αναπαράγεται σε πολλές χώρες του κόσμου από ειδησεογραφικά πρακτορεία, αρμόδιες πηγές του υπουργείου απαντούν ότι κάθε απειλή αξιολογείται και οι κινήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας αναπροσαρμόζονται τακτικότατα, ώστε να λειτουργεί το δόγμα αποτροπής κινδύνων.

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Ένας πύραυλος Patriot εκτοξεύεται από πεδίο δοκιμών του ΝΑΤΟ κοντά στα Χανιά, στην Κρήτη, την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2002, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης. Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία εκτόξευσε με επιτυχία τον πρώτο πύραυλο Patriot εγχώριας κατασκευής, ο οποίος κατασκευάστηκε από κοινού από οκτώ ελληνικές εταιρείες και την αμερικανική Raytheon. (AP Photo/Raytheon, HO)

Στο ίδιο πλαίσιο, οι πηγές αυτές τονίζουν ότι τα δύο ζεύγη F-16 που έχουν σταθμεύσει επί μήνες στην Κύπρο, καθώς και η ελληνική φρεγάτα που τα συνοδεύει, είναι δεδομένο ότι θα παραμείνουν ως «ελληνική ασπίδα» στο νησί, όπου τον περασμένο Μάρτιο έγινε μία μικρής κλίμακας επίθεση με δύο drones, χωρίς αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, εάν υπάρχει αίτημα αμυντικής συνδρομής προς την Ελλάδα από την πλευρά της Βουλγαρίας, αυτό θα εξεταστεί σοβαρά από το ΚΥΣΕΑ, υπογραμμίζουν οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή»

Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων, δήλωσε λίγο αργότερα την Τετάρτη αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με δημοσίευμα της «Financial Times», σύμφωνα με το οποίο το Ιράν φέρεται να εξέτασε το ενδεχόμενο επίθεσης εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο.

«Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή και αποτελεσματική», δήλωσε ο αξιωματούχος, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

FT – Σενάρια εξάπλωσης της σύγκρουσης: Στο στόχαστρο της Τεχεράνης αμερικανικοί στόχοι στην Ευρώπη σε περίπτωση κλιμάκωσης

Ενώ οι στρατιωτικές εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν στο κόκκινο, οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στους Financial Times υποδεικνύουν ότι το Ιράν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διευρύνει το θέατρο των επιχειρήσεων, πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές επί ευρωπαϊκού εδάφους εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Από την Πέμπτη 12 έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Πολυεθνική Άσκηση Αντιαεροπορικών Μονάδων PATRIOT (Multinational Tactical Firing 2020), στο Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ). Στην άσκηση συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα η Ελλάδα και η Γερμανία καθώς και πληρώματα από την Ολλανδία και τις ΗΠΑ. Η άσκηση περιελάμβανε σενάρια αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών βολών που εκτελέστηκαν από τη Δευτέρα 23 έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 σύμφωνα με Νατοϊκό Σενάριο, τα οποία αξιολογήθηκαν από Πολυεθνική Ομάδα του SHAPE.(EUROKINISSI/ΓΕΕΘΑ)

Πηγές προσκείμενες στην ιρανική ηγεσία φέρονται να αποκαλύπτουν πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν ήδη αξιολογήσει πιθανούς στόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Βουλγαρία – η οποία ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού – καθώς και η Κύπρος, όπου βρετανική στρατιωτική βάση είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο επίθεσης από drone τους προηγούμενους μήνες.

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«Αν οι ΗΠΑ ξεπεράσουν τα όρια, το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του με κάθε τίμημα, βγαίνοντας έξω από τα όρια της περιοχής και πλήττοντας και την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά στους FT πηγή με γνώση των ιρανικών σχεδιασμών.

Ο χαρακτηριστικός τίτλος των FT: Το Ιράν εξετάζει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, λένε αρμόδιοι αξιωματούχοι

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εξεταζόμενες επιλογές της Τεχεράνης δεν περιορίζονται σε αμιγώς στρατιωτικά πλήγματα, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις έχουν μελετήσει και το ενδεχόμενο επιθέσεων σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Στενό του Ορμούζ, επιδιώκοντας να προκαλέσουν εκτεταμένες διαταραχές στις παγκόσμιες επικοινωνίες.

Από την πλευρά τους, στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επιχειρησιακές δυνατότητες του Ιράν να καταφέρει καίρια πλήγματα βαθιά στην Ευρώπη παραμένουν υπαρκτές αλλά περιορισμένες. Αν και η Τεχεράνη διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς ικανούς να φτάσουν στη Νότια Ευρώπη, η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητά τους μειώνονται σε μεγάλες αποστάσεις. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι το Ιράν θα μπορούσε εναλλακτικά να καταφύγει σε ασύμμετρες τακτικές ή στη συνδρομή περιφερειακών ενδιάπλων ομάδων.

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Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει έναν αυξανόμενο κίνδυνο: το ενδεχόμενο μεταφοράς της σύγκρουσης εκτός Μέσης Ανατολής απειλεί να εμπλέξει άμεσα ευρωπαϊκά κράτη και συμμάχους του ΝΑΤΟ, την ώρα που οι διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν στο απόλυτο σημείο μηδέν.

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