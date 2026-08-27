Από την Πέμπτη 12 έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Πολυεθνική Άσκηση Αντιαεροπορικών Μονάδων PATRIOT (Multinational Tactical Firing 2020), στο Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ). Στην άσκηση συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα η Ελλάδα και η Γερμανία καθώς και πληρώματα από την Ολλανδία και τις ΗΠΑ. Η άσκηση περιελάμβανε σενάρια αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών βολών που εκτελέστηκαν από τη Δευτέρα 23 έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 σύμφωνα με Νατοϊκό Σενάριο, τα οποία αξιολογήθηκαν από Πολυεθνική Ομάδα του SHAPE.(EUROKINISSI/ΓΕΕΘΑ)

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Τρεις πυραύλους εκτόξευσαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία από τη 01:00 έως τη 01:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (27.08.2026).

Οι ελληνικοί πύραυλοι Patriot ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επίθεση των Χούθι με drones στην Σαουδική Αραβία.

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«Γνωρίζεται ότι κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη με αριθμό εχθρικών Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), εκτοξεύοντας 3 βλήματα.

Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας», αναφέρει η ανακοίνωση.