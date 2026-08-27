Τρεις πυραύλους εκτόξευσαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία από τη 01:00 έως τη 01:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (27.08.2026).
Οι ελληνικοί πύραυλοι Patriot ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επίθεση των Χούθι με drones στην Σαουδική Αραβία.
«Γνωρίζεται ότι κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη με αριθμό εχθρικών Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), εκτοξεύοντας 3 βλήματα.
Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας», αναφέρει η ανακοίνωση.