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Ο πρώην ποδοσφαιριστής εξέφρασε δημόσια τη χαρά και την υπερηφάνειά του για το νέο ακαδημαϊκό ξεκίνημα της Βικτώριας.

Η νεαρή κοπέλα ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στο λύκειο τον περασμένο Ιούλιο και αναφέρθηκε συγκινητικά στους γονείς της με αφορμή την αποφοίτησή της.

Στην ανάρτησή της, η Βικτώρια Δέλλα εξέφρασε την αγάπη της προς τον πατέρα της και τη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία απεβίωσε τον Μάιο.

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Μια τρυφερή στιγμή με την κόρη του μοιράστηκε ο Τραϊανός Δέλλας στα social media, με αφορμή ένα σημαντικό νέο ξεκίνημα για εκείνη.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής δημοσίευσε τις σχετικές φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να της ευχηθεί καλή αρχή στις σπουδές της κόρης του.

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«Καλή αρχή αγάπη μας. Doctor in progress», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, δείχνοντας τη χαρά και την υπερηφάνειά του για εκείνη.

Instagram/dellastraianos

Η Βικτώρια είχε ολοκληρώσει τη φοίτησή της στο λύκειο τον περασμένο Ιούλιο. Με αφορμή την αποφοίτησή της, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα, συνοδεύοντάς τες με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Σε αυτό αναφέρθηκε τόσο στον πατέρα της όσο και στη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Μάιο.

«Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του και ένα κομμάτι από εσένα», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενη στον πατέρα της, πρόσθεσε: «Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου. Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».