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Η Βικτώρια Δέλλα αφιέρωσε μια ανάρτησή της στη μητέρα της Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία σαν σήμερα θα είχε γενέθλια.

Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τον Μάιο έπειτα από μία πολυετή μάχη με τον καρκίνο, την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα έκλεινε τα 56 και η κόρη της ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φωτογραφίες τους από το παρελθόν, σημειώνοντας: «Χαρούμενα γενέθλια, άγγελέ μου. Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα μεγαλώνεις πάντα μέσα στις καρδιές μας».

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Στην πρώτη φωτογραφία μητέρα και κόρη πόζαραν χαμογελαστές στη θάλασσα, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζονται αγκαλιασμένες, μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα στο πλευρό τους. Στην τελευταία η Βικτώρια Δέλλα και η Γωγώ Μαστροκώστα βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, με τις δυο τους να έχουν πάρει την ίδια έκφραση.