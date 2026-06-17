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Βαρύ παραμένει το πένθος για τη Βικτώρια Δέλλα, κόρη του Τραϊανού Δέλλα, μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από τη γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η κόρη της αγαπημένης παρουσιάστριας και ο πατέρας της, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τραϊανός Δέλλας, προσπαθούν ακόμη να διαχειριστούν τη μεγάλη απώλεια, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους.

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Η πρώτη δημόσια κίνηση της Βικτώριας Δέλλα

Περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η Βικτώρια Δέλλα προχώρησε στην πρώτη της δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το νέο βιντεοκλίπ της Κέλλυς Κελεκίδου για το τραγούδι «Καλέ μου άγγελε», το οποίο αποτελεί αφιέρωση στη μητέρα της.

Το τραγούδι φέρει την υπογραφή του γνωστού μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μουκίδη και δημιουργήθηκε στη μνήμη της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η Βικτώρια είχε συγκλονίσει εκφωνώντας τον επικήδειο της Γωγώς Μαστροκώστα κατά την εξόδιο ακολουθία.

«Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια, αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι φόβο. Ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Μαμά, μου έμαθες να αγαπώ να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον, μαζί με τον μπαμπά μού έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες, να μην είμαι κακομαθημένη. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη» είχε πει.

«Στον γάμο σου είχαν γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά και τώρα θα σου αφιερώσω και ‘γώ έναν στίχο: “Αν υπάρχουν άγγελοι ο δικός μου είσαι εσύ, και αν υπάρχει αγάπη είσαι η μοναδική. Σ’ αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου”», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.