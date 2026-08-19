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Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς αξιολογούν πλήγματα σε στόχους στη Βουλγαρία και την Κύπρο, ενώ εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών.

Η Τεχεράνη έχει αποδείξει τη δυνατότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων σε απομακρυσμένες αμερικανοβρετανικές βάσεις, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια ευρωπαϊκών πόλεων.

Ερευνητές εκτιμούν ότι η απειλή από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους είναι υπαρκτή, αν και η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται όσο αυξάνεται η απόσταση από το Ιράν.

Η τελική ένταση των ιρανικών αντιποίνων θα εξαρτηθεί άμεσα από τις μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

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Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, το οποίο επικαλείται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς.

Οι απειλές της Τεχεράνης έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για κλιμάκωση, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «πολλοί στην Τεχεράνη θεωρούν αναπόφευκτη την αναζωπύρωση της σύγκρουσης».

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Όπως αναφέρουν οι Financial Times, Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει διαφορετικές επιλογές για πιθανά αντίποινα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει εξεταστεί και το ενδεχόμενο σαμποτάζ, με πιθανή διακοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη έχει ήδη δείξει ότι είναι διατεθειμένη να επιχειρήσει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους που βρίσκονται μακριά από την περιοχή. Τον Μάρτιο, το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς την αμερικανοβρετανική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό.

Μετά την επίθεση, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποδεικνύει πως η Τεχεράνη έχει τη δυνατότητα να απειλήσει ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο.

Πόσο πιθανό είναι ένα ιρανικό πλήγμα στην Ευρώπη

Ο Σίνταρθ Καουσάλ, ερευνητής του Royal United Services Institute (RUSI) στο Λονδίνο, χαρακτήρισε την απειλή που συνιστούν οι ιρανικοί πύραυλοι για στόχους στην Ευρώπη και αλλού «υπαρκτή, αλλά περιορισμένη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς, όπως εκείνους της σειράς Shahab, εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη.

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Ωστόσο, ο Καουσάλ εκτίμησε ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θα αντιμετώπιζαν μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόκληση σημαντικών καταστροφών όσο αυξάνεται η απόσταση από το Ιράν.

Οι πηγές που επικαλούνται οι Financial Times επισημαίνουν, πάντως, ότι η έκταση και η ένταση των πιθανών ιρανικών αντιποίνων θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον.

«Εάν οι ΗΠΑ το παρακάνουν, το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του με οποιοδήποτε τίμημα, θα κινηθεί πέρα από την περιοχή και θα πλήξει και την Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά πηγή που επικαλούνται οι Financial Times.

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