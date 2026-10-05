Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ΗΠΑ απέσυραν περίπου δώδεκα βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου B-1 από τη βάση RAF Φέαρφορντ, επιστρέφοντάς τα στις βάσεις τους στην Αμερική.

Η απόφαση ελήφθη μετά από περιστατικό με ύποπτα οχήματα κοντά στη βάση, το οποίο διερευνάται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Έξι άνδρες συνελήφθησαν συνολικά ως ύποπτοι για τρομοκρατικές ενέργειες και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Πηγές επιβεβαιώνουν ότι η απομάκρυνση των αεροσκαφών αποτελεί επιχειρησιακή απόφαση του αμερικανικού στρατού ως απάντηση στο περιστατικό.

Παρά την απόσυρση, το Πεντάγωνο διαβεβαιώνει ότι παραμένει ικανό να εκτελεί αποστολές οπουδήποτε από τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

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Οι ΗΠΑ απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά τους από τη βάση της RAF στο Φέαρφορντ, τη βρετανική στρατιωτική βάση που βρέθηκε στο επίκεντρο περιστατικού το οποίο ερευνάται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την απομάκρυνση των βομβαρδιστικών – που εκτιμάται ότι ανέρχονταν σε περίπου δώδεκα αεροσκάφη τύπου B-1 – από τη βάση και την επιστροφή τους στις βάσεις τους στην Αμερική.

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Οι ΗΠΑ δεν γνωστοποίησαν τον λόγο της απόσυρσης, ωστόσο η κίνηση αυτή έπεται του σοβαρού περιστατικού στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τρία «ύποπτα οχήματα» κοντά στην αεροπορική βάση. Πέντε άνδρες συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για τρομοκρατικές ενέργειες κοντά στη βάση και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Ένας έκτος άνδρας, υπήκοος Βρετανίας και Ιράν, συνελήφθη επίσης αργότερα και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Πηγές από το Γουάιτχολ δεν αμφισβήτησαν ότι η απόφαση της Ουάσιγκτον ελήφθη ως απάντηση στο περιστατικό στην αεροπορική βάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, επρόκειτο για στρατιωτική και όχι πολιτική απόφαση – η οποία ελήφθη σε επιχειρησιακό επίπεδο – και κοινοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό στους Βρετανούς ομολόγους του.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν προέβη σε σχόλιο.

Ιστότοποι παρακολούθησης πτήσεων κατέγραψαν την αποχώρηση των βομβαρδιστικών B-1 από τη βάση RAF Φέαρφορντ την Κυριακή. Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στη βάση, ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι υπήρχαν «ισχυρές ενδείξεις» πως το Ιράν είχε εμπλοκή στο συμβάν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Τεχεράνη έχει διαψεύσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή.

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Αρχικά, πέντε άνδρες ηλικίας 23 έως 25 ετών συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, αφού αναφέρθηκε η κίνηση οχημάτων με κατεύθυνση τη βάση που διαχειρίζεται η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAF). Και οι πέντε ήταν Βρετανοί υπήκοοι με καταγωγή από το Λονδίνο.

Συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και, στη συνέχεια, ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, προτού αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση, σε μια κίνηση που η αστυνομία χαρακτήρισε «ανακριτική απόφαση» βασισμένη στην «εμπειρία και τη στρατηγική».

Ο έκτος άνδρας, ηλικίας 25 ετών, συνελήφθη στο Λονδίνο την Πέμπτη ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών.

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Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι και αυτός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Η βάση RAF Φέαρφορτν χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAF) ως προκεχωρημένη επιχειρησιακή βάση.

Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πτήσεις με βομβαρδιστικά B-1 και B-52 από τη συγκεκριμένη βάση με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή, αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε αμερικανικό αίτημα για τη χρήση της με σκοπό την εξαπόλυση αμυντικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

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Τον Ιούλιο, το Ιράν δήλωσε ότι «οποιαδήποτε βάση χρησιμοποιείται για επιθετικές ενέργειες κατά του ιρανικού εδάφους αποτελεί νόμιμο στόχο για τις δυνάμεις μας».

Λίγες μέρες μετά το περιστατικό, και πριν από τη σύλληψη του έκτου άνδρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο Fox News ότι η υπόθεση «περιλάμβανε σαφώς την εμπλοκή ξένου παράγοντα». Ο Ρούμπιο δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, δηλώνοντας τότε ότι υπήρχαν περιορισμοί ως προς το τι μπορούσε να αποκαλύψει στον αέρα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεχωριστά ότι ένιωσε «έκπληξη» για το γεγονός ότι οι πέντε άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. «Γνωρίζουμε τα πάντα γι’ αυτούς· εμείς δεν θα τους είχαμε αφήσει ελεύθερους», είπε, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκε «πολύ στενά» με τις ΗΠΑ για το θέμα αυτό.

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Πολλά βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-1, που απογειώθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν εξοπλισμένα με βόμβες ακριβείας τύπου «bunker-buster» (για την καταστροφή οχυρωμένων υπόγειων εγκαταστάσεων), οι οποίες διαθέτουν ενισχυμένο περίβλημα για τη διάτρηση θωρακισμένων ή θαμμένων στόχων, όπως αποθήκες οπλισμού. Μετέφεραν επίσης πυραύλους αέρος-εδάφους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται εναντίον στόχων με ισχυρότερη αεράμυνα, βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος.

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Κάθε αποστολή βομβαρδισμού, ανάλογα με την τοποθεσία του στόχου, θα απαιτούσε πιθανότατα συνολικό χρόνο 12 έως 15 ωρών για τη μετάβαση και την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένου του ανεφοδιασμού καυσίμων εν πτήσει και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Το Πεντάγωνο έχει τονίσει ότι τα βομβαρδιστικά του αεροσκάφη παραμένουν ικανά να εκτελούν αποστολές «οπουδήποτε και οποτεδήποτε», συμπεριλαμβανομένων «επιχειρήσεων που ξεκινούν και ολοκληρώνονται με βάση τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες».

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