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Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναβάθμισαν το επίπεδο ασφαλείας στις βάσεις Μίλντενχαλ και Λέικχιθ στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα ετοιμότητας.

Τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού μετακινήθηκαν στη Γερμανία και σε άλλες τοποθεσίες, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της απειλής παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό ακολουθεί την πρόσφατη απόσυρση αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη βάση RAF Φέρορντ έπειτα από προηγούμενα ζητήματα ασφαλείας.

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Ο αμερικανικός στρατός απομάκρυνε αεροσκάφη και από μια δεύτερη αεροπορική βάση στη Βρετανία τη Δευτέρα, κατόπιν απειλής από το Ιράν, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος.

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται εβδομάδες αφότου η Ουάσιγκτον απέσυρε τα βομβαρδιστικά της από την αεροπορική βάση RAF Φέρορντ, εξαιτίας ενός περιστατικού ασφαλείας που εικάζεται ότι συνδέεται με το Ιράν.

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Δύο αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, που χρησιμοποιούσαν τη στρατιωτική βάση RAF Μίλντενχαλ, κατευθύνθηκαν στη Γερμανία νωρίτερα τη Δευτέρα, ενώ αρκετά άλλα αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρίσκονταν στη βάση μετακινήθηκαν αργότερα μέσα στην ημέρα προς τη Γερμανία και άλλες τοποθεσίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ακριβής φύση της απειλής κατά της βάσης RAF Μίλντενχαλ αποτελεί ακόμη αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων.

Οι ΗΠΑ αναβάθμισαν το επίπεδο ασφαλείας στις βάσεις RAF Μίλντενχαλ και RAF Λέικχιθ σανέφερε η WSJ, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει την υπόθεση. Το επίπεδο «Force Protection Condition (FPCON) Charlie» αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα αμυντικής ετοιμότητας στο σύστημα ασφαλείας του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας και ενεργοποιείται όταν οι πληροφορίες υποδεικνύουν ότι είναι πιθανή κάποια μορφή τρομοκρατικής ενέργειας.

«Δεν σχολιάζουμε συνήθως τις δραστηριότητες άλλων κρατών. Τα αεροσκάφη και άλλα μέσα μετακινούνται τακτικά, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες στην εφημερίδα σχετικά με τη μετακίνηση των μέσων, διευκρίνισε ωστόσο ότι τα αμερικανικά αεροσκάφη μετακινούνται μεταξύ διαφόρων εγκαταστάσεων και επιχειρησιακών τοποθεσιών για διάφορους λόγους.

Το πρακτορείο Reuters δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει άμεσα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ενώ ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και η Διοίκηση των ΗΠΑ στην Ευρώπη (US European Command) δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, τα οποία εστάλησαν εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας.

Τον Σεπτέμβριο, πέντε άνδρες συνελήφθησαν έξω από τη βάση RAF Φέρφορντ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, στο πλαίσιο περιστατικού ασφαλείας, ενώ αργότερα συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα ως ύποπτα για παροχή συνδρομής στις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

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Οι συνθήκες του περιστατικού, οι οποίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξήγητες, προσέλκυσαν τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συνέβησαν σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας σχετικά με τις επιπτώσεις στην ασφάλεια των δυτικών κρατών από τον πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Το γεγονός αυτό ώθησε τις ΗΠΑ να αποσύρουν τα βομβαρδιστικά τους αεροσκάφη τύπου B-1 από την αεροπορική βάση Φέρφορντ (Fairford), για λόγους ασφαλείας.

Η αεροπορική βάση Φέρφορντ της RAF είχε χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για την εξαπόλυση πληγμάτων κατά του Ιράν.

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Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η δραστηριότητα στη βάση Φέρφορντ της RAF είναι πιθανό να είχε συντονιστεί από το Ιράν.

Αν και ο πρέσβης της Τεχεράνης στη Βρετανία διέψευσε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της χώρας του σε οποιοδήποτε σχέδιο δράσης εναντίον της αεροπορικής βάσης, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν τον Ιούλιο ότι η βάση Φέρφορντ —όπως και κάθε άλλη βάση που χρησιμοποιείται για την εξαπόλυση επιθέσεων κατά του Ιράν— αποτελεί νόμιμο στόχο.

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