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Η 29χρονη καλλιτέχνιδα και οκτώ συνεργάτες της καταδικάστηκαν για παραβίαση των νομικών και πολιτισμικών κανόνων της χώρας.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν την απόφαση ως μορφή βασανιστηρίου, ενώ η ποινή αναμένεται να εκτελεστεί εντός των επόμενων τριών μηνών.

Επιπλέον, η Αχμαντί και η μουσική της ομάδα αντιμετωπίζουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για δύο έτη.

Πολλές γυναίκες στο Ιράν συνεχίζουν να αψηφούν τους περιορισμούς, παρά τις συλλήψεις και την αυστηρή στάση του δικαστικού συστήματος.

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Η απόφαση ιρανικού δικαστηρίου να επικυρώσει την ποινή των 74 μαστιγώσεων σε βάρος της δημοφιλούς τραγουδίστριας Παράστου Αχμαντί, επειδή εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ, έχει προκαλέσει την οργή οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες χαρακτήρισαν την ποινή «μορφή βασανιστηρίου».

Τον Ιούνιο, η 29χρονη Αχμαντί και οκτώ μέλη της ομάδας παραγωγής της, μεταξύ των οποίων μουσικοί, καταδικάστηκαν από δικαστήριο στην πόλη Κομ για μια συναυλία που μεταδόθηκε διαδικτυακά το 2024 και έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Το δικαστήριο ανέφερε ότι η ομάδα παραβίασε τους «νομικούς και πολιτιστικούς κανόνες» της χώρας και χαρακτήρισε την εμφάνιση «άσεμνη και χυδαία».

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Βάσει του νόμου του Ιράν για την «υποχρεωτική χρήση χιτζάμπ και την αγνότητα», ο οποίος ψηφίστηκε το 2024 αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί επίσημα, οι γυναίκες που συλλαμβάνονται να «προωθούν τη γυμνότητα, την απρέπεια, την αποκάλυψη του σώματος ή την ανάρμοστη ενδυμασία» αντιμετωπίζουν αυστηρές ποινές, μεταξύ άλλων πρόστιμα, μαστιγώσεις και ποινές φυλάκισης από πέντε έως 15 χρόνια για τους υπότροπους.

En #Irán, la cantante Parastoo Ahmadi fue sentenciada por un tribunal iraní a 74 latigazos por aparecer en concierto virtual sin utilizar velo; además, le prohibieron salir del país.#LoDijoZea #NoticiasImagen @FranciscoZea @monicanoguera por @ImagenTVMex pic.twitter.com/CpCsuPYXPa September 29, 2026

Δικηγόροι αναφέρουν ότι η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς ο επικεφαλής της ιρανικής δικαιοσύνης είχε δηλώσει πρόσφατα ότι το καθεστώς δεν θα πρέπει να φοβάται τον «σάλο» που θα προκαλέσει μια αυστηρότερη καταστολή όσων δεν φορούν χιτζάμπ. Η Αχμαντί και η ομάδα παραγωγής της αναμένεται να υποστούν τις μαστιγώσεις μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

@thenewsmovement As well as the 74 lashes, Parastoo Ahmadi and her band will be banned from leaving Iran for two years. ♬ original sound – The News Movement

Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας η απόφαση του δικαστηρίου

Η Ρόγια Μπορουμάντ, συνιδρύτρια του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αμπντοραχμάν Μπορουμάντ, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη συναυλία θεωρήθηκε πράξη αμφισβήτησης όχι μόνο επειδή η τραγουδίστρια εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ, αλλά και επειδή επέλεξε να ερμηνεύσει δημοφιλή τραγούδια που προέρχονται από την περίοδο πριν από την Ιρανική Επανάσταση.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μοΐν Χαζαελί, μέλος του Dadban, οργανισμού νομικής υποστήριξης Ιρανών ακτιβιστών με έδρα εκτός της χώρας, χαρακτήρισε την απόφαση απάνθρωπη. Όπως ανέφερε, η επιβολή μαστιγώσεων συνιστά μορφή βασανιστηρίου βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων. Υποστήριξε ακόμη ότι, παρά την αντίθεσή της στα ανθρώπινα δικαιώματα, η πρακτική αυτή είναι ουσιαστικά νομιμοποιημένη στο δικαστικό σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την χαρακτήρισε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

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Καταδίκη και από άλλους μουσικούς

Η αυστηρή ποινή των μαστιγώσεων που επιβλήθηκε στην Αχμαντί έχει προκαλέσει ανησυχία στη μουσική κοινότητα του Ιράν. Η Λεϊλί, 36 ετών, τραγουδίστρια στην Τεχεράνη, δήλωσε στον Guardian ότι αισθάνεται «δειλή» επειδή παρακολουθεί «ανήμπορη» άλλους μουσικούς να πληρώνουν το τίμημα επειδή εκφράζονται και κάνουν αυτό που αγαπούν.

Σύμφωνα με μια οργάνωση με έδρα τη Νορβηγία που καταγράφει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κουρδιστάν και το Ιράν, μια ακόμη τραγουδίστρια, η Χίβα Σεϊφιζαντέ, φέρεται επίσης να καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για εμφάνισή της, με κατηγορίες περί «προώθησης της διαφθοράς και της πορνείας».

Χωρίς χιτζάμπ οι γυναίκες παρά τις διώξεις

Παρά τις συλλήψεις και τις διώξεις για την υποχρεωτική χρήση χιτζάμπ, πολλές Ιρανές συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς μαντίλα, αψηφώντας τους περιορισμούς. Η Λεϊλί δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή οφείλεται στην ίδια τη στάση των γυναικών και όχι σε χαλάρωση της πολιτικής του καθεστώτος.

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Την ίδια ώρα, φοιτητές στην Τεχεράνη διαδήλωσαν κατά του υποχρεωτικού χιτζάμπ και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών. Η Σκάιλαρ Τόμσον χαρακτήρισε τη μαστίγωση της Αχμαντί πράξη βίας και εκφοβισμού, ζητώντας την ακύρωση της ποινής.

Με πληροφορίες από: theguardian.com

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