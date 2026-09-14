Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κοινή Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προειδοποιεί ότι η υφιστάμενη νομοθεσία αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές απειλές που προκύπτουν από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιτροπή ζητά τη θέσπιση νέου νομοσχεδίου και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα εποπτείας για την προστασία των πολιτών από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, προτείνεται η επιβολή αυστηρότερων υποχρεώσεων στα συστήματα υψηλού κινδύνου και η ρητή απαγόρευση τεχνικών που θεωρούνται ασύμβατες με τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και προωθεί ρυθμιστικές παρεμβάσεις, ενώ κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας ζητούν επίσης την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου και την επιβράδυνση της ανάπτυξης επικίνδυνων μοντέλων.

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Μια διακομματική ομάδα βουλευτών και μελών της Βουλής των Λόρδων στην Βρετανία εντόπισε κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει την ταχύτατη ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας.

Η Κοινή Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (JCHR) δημοσίευσε έκθεση με την οποία ζητά τη θέσπιση νέου νομοσχεδίου για την ΑΙ, προκειμένου να «αντιμετωπιστεί η κλίμακα και η σοβαρότητα» τέτοιων απειλών.

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«Πουθενά στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπάρχει επί του παρόντος νομοθετική και ρυθμιστική προσέγγιση για την ΑΙ που να είναι κατάλληλη για τον σκοπό αυτό», δήλωσε ο Άλεξ Σόμπελ, βουλευτής των Εργατικών και πρόεδρος της επιτροπής.

Η Τζώρτζια Γκουλντ, υπουργός Παιδείας από το Εργατικό Κόμμα, δήλωσε ότι η ΑΙ δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά τόνισε ότι είναι κρίσιμης σημασίας η κυβέρνηση να «ανταποκρίνεται στους κινδύνους» που ενέχει η τεχνολογία.

Σε σύνοψη της έκθεσής της, η οποία αριθμεί 100 σελίδες, η JCHR υποστήριξε – όπως αναφέρει το BBC, ότι η ΑΙ έχει ευθύνη για πολυάριθμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραθέτοντας παραδείγματα όπως η χρήση της ΑΙ για τη δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου με εικόνες γυναικών και κοριτσιών, καθώς και η σάρωση προσώπων χωρίς τη συγκατάθεση των ατόμων.

Η JCHR τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός «ενιαίου, ανεξάρτητου φορέα εποπτείας της ΑΙ… με νομοθετική κατοχύρωση», επισημαίνοντας ότι το τρέχον νομικό πλαίσιο είναι «κατακερματισμένο και δυσνόητο», αφήνοντας έτσι «κενά στην προστασία».

Η έκθεση ζητά επίσης την επιβολή «αυστηρότερων υποχρεώσεων για συστήματα και μοντέλα ΑΙ υψηλού κινδύνου» σε όλα τα στάδια του «κύκλου ζωής της ΑΙ».

Και προσθέτει: «Ορισμένες χρήσεις της ΑΙ θα πρέπει να απαγορευτούν ρητά, καθώς είναι ασύμβατες με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τομείς που χρήζουν δράσης περιλαμβάνουν τις υποσυνείδητες τεχνικές, καθώς και την ακατάλληλη χρήση της κατάρτισης προφίλ ή των βιομετρικών δεδομένων».

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Ο πρόεδρος της επιτροπής δήλωσε: «Η ΑΙ χαιρετίζεται ως μια πρωτόγνωρη εποχή τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τη ζωή μας, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο».

«Εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα και πολυπλοκότητα, ώστε ο αντίκτυπός του να είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι, προς το παρόν, είμαστε απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές του, όσο σοβαρές κι αν αποδειχθούν.»

Τα 12 μέλη της JCHR προέρχονται και από τα δύο Σώματα του Κοινοβουλίου και περιλαμβάνουν επί του παρόντος βουλευτές και μέλη της Βουλής των Λόρδων από το Εργατικό Κόμμα, το Συντηρητικό Κόμμα και τους Φιλελεύθερους Δημοκρατικούς.

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Η έκθεση της Δευτέρας δημοσιεύεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας της κοινής γνώμης σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Τζέικοπ Κόξον, ερευνητής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που αποχώρησε από την εταιρεία Anthropic, δήλωσε στο BBC το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι το προσωπικό που αναπτύσσει τα εν λόγω συστήματα ένιωθε «πραγματικό φόβο» για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Εκπρόσωπος της Anthropic δήλωσε στο BBC News ότι η εταιρεία κατασκευάζει «μοντέλα που διαθέτουν ορισμένες από τις ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας στον κλάδο».

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Στο προεκλογικό πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος για τις γενικές εκλογές του 2024 αναφερόταν η δέσμευση για τη «διασφάλιση της ασφαλούς ανάπτυξης και χρήσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, μέσω της θέσπισης δεσμευτικών κανονισμών για τις ελάχιστες εκείνες εταιρείες που αναπτύσσουν τα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης».

Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε την Ομιλία του Βασιλιά (King’s Speech) τον Ιούλιο του 2024 για να δεσμευτεί ότι θα προωθήσει «κατάλληλη νομοθεσία», ωστόσο δεν περιλήφθηκε κάποιο ειδικό νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη στην εφετινή Ομιλία του Βασιλιά.

Όταν ερωτήθηκε τι απέγινε η νομοθεσία που είχε υποσχεθεί το Εργατικό Κόμμα, η Γκουλντ δήλωσε στην εκπομπή BBC Breakfast ότι η κυβέρνηση «προχωρά σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις» – συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση του σεξουαλικού περιεχομένου τύπου deepfake που δημιουργείται χωρίς τη συγκατάθεση των εικονιζόμενων προσώπων, καθώς και ενός νομοσχεδίου που αφορά την κυβερνοασφάλεια.

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Η ίδια δήλωσε: «Υπάρχει κινητικότητα και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η τεχνολογία, διασφαλίζοντας ότι συμβαδίζουμε με αυτήν· μάλιστα, διαθέτουμε μερικούς από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως για να επιτελέσουν αυτό το έργο».

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Η Γκουλντ ανέφερε ότι το Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Security Institute) «εξετάζει τις μελλοντικές προκλήσεις και δοκιμάζει τα μοντέλα κατά την άφιξή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο», προσθέτοντας ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με άλλες χώρες για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στην Ντάουνινγκ Στριτ τον Ιούλιο, ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ μερίμνησε ώστε ο αρμόδιος Υπουργός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Κανίσκα Ναραγιαν, να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου, αφού προηγουμένως είχε καταργήσει το Υπουργείο Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας και είχε κατανείμει τις αρμοδιότητές του σε άλλα κυβερνητικά τμήματα.

Το Σάββατο, ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic,Ντάριο Αμοντέι, πρότεινε ένα σχέδιο που ζητά τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη. Το σχέδιο του περιλαμβάνει παγκόσμια ρύθμιση, ρύθμιση σε επίπεδο κλάδου και ανεξάρτητη παρακολούθηση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διαδικασία ανάπτυξής τους.

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Ο ίδιος ζήτησε επίσης να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, άποψη με την οποία συμφώνησαν οι επικεφαλής δύο ανταγωνιστικών εταιρειών του κλάδου, ο Σαμ Άλτμαν ης OpenAI και ο Ίλον Μασκ. Ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει ανακύψει τα τελευταία χρόνια αφορά το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκδηλώσει προκαταλήψεις εις βάρος συγκεκριμένων ομάδων, εάν εκπαιδευτεί σε μεγάλα σύνολα δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από το διαδίκτυο και ενδέχεται να περιλαμβάνουν ρατσιστικό, σεξιστικό ή άλλο ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και τη διάδοση παραπληροφόρησης.