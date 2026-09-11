Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Anthropic ανακοίνωσε ότι απέτρεψε δεκάδες απόπειρες κακόβουλης χρήσης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

Σε μία περίπτωση, ερευνητής χρησιμοποίησε το σύστημα Claude για έρευνα σχετικά με την προσαρμογή της γρίπης των πτηνών στα θηλαστικά.

Η εταιρεία ανέστειλε τους λογαριασμούς που σχετίζονταν με τις ύποπτες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει την ύπαρξη δόλου από τους χρήστες.

Η έκθεση δημοσιεύτηκε εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από ειδικούς και νομοθέτες για τους κινδύνους που ενέχουν τα ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic αναφέρει ότι απέτρεψε διάφορες πιθανές απόπειρες χρήσης της τεχνολογίας της για έρευνα που θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηρίξει την ανάπτυξη βιολογικών όπλων, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας.

Η Anthropic, η εταιρεία που δημιούργησε τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Claude, δήλωσε ότι σταμάτησε δεκάδες περιπτώσεις δυνητικά κακόβουλης χρήσης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της από τον Δεκέμβριο του 2025, συμπεριλαμβανομένων αρκετών παραδειγμάτων αυτού που η εταιρεία χαρακτήρισε ως «κακή χρήση για βιολογικούς σκοπούς».

Advertisement

Advertisement

Η έκθεση, όπως αναφέρει το ABC News, παρουσιάζει αναλυτικά πέντε περιπτώσεις χρήσης των μοντέλων της Anthropic με τρόπους που, σύμφωνα με την εταιρεία, «θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη βιολογικών όπλων».

Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, η Anthropic ανέφερε ότι ένας ερευνητής εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών απέκτησε πρόσβαση στο Claude από περιοχή όπου ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης δεν υποστηρίζεται, και χρησιμοποίησε το μοντέλο στο πλαίσιο έρευνας για την εξαιρετικά παθογόνο γρίπη των πτηνών. Σύμφωνα με την εταιρεία, η έρευνα εστίαζε εν μέρει στην προσαρμογή του ιού στα θηλαστικά.

Η Anthropic δήλωσε ότι η έρευνα ήταν «σαφώς διττής φύσης» (dual-use), επισημαίνοντας ότι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσαρμόζεται ο ιός θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να εντοπίσουν φυσικά αναδυόμενες παραλλαγές με πανδημική δυναμική, αλλά θα μπορούσε επίσης να παράσχει πληροφορίες που ενδεχομένως να χρησιμοποιούνταν για να καταστεί ένας ιός πιο επικίνδυνος.

Η Anthropic ανέφερε ότι ανέστειλε τη λειτουργία λογαριασμών που συνδέονταν με τις εν λόγω περιπτώσεις, τόνισε ωστόσο ότι δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει εάν οι ερευνητές είχαν πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι είχαν πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη», ανέφερε η εταιρεία στην έκθεσή της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Anthropic δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πιθανή κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει εκδώσει τρεις προηγούμενες εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνων, στις οποίες περιγράφονταν κακόβουλες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πιο πρόσφατη έκθεση δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες αφότου ο Jacob Coxon, πρώην ερευνητής των Anthropic και OpenAI, μίλησε δημόσια για τις ανησυχίες του σχετικά με τα ολοένα και πιο ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. «Αν προβάλουμε στο μέλλον τις δυνατότητες αυτών των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Coxon στο CNN, «θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστια καταστροφή — για παράδειγμα, παραβιάζοντας κρίσιμες υποδομές ή κατασκευάζοντας βιολογικά όπλα ικανά να προκαλέσουν αφανισμό».

Τα σχόλια του Coxon έρχονται τη στιγμή που ένας αυξανόμενος αριθμός νομοθετών στο Καπιτώλιο ζητά ενισχυμένη κυβερνητική εποπτεία και νέους κανονισμούς ασφαλείας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.