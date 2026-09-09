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Την μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Google για τα επόμενα δύο χρόνια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης με τη Φινλανδία να είναι η χώρα που επελέγη για τις επενδύσεις 13 δισ. ευρώ

Όπως αναφέρει το Reuters, η Φινλανδία έχει γίνει πόλος έλξης για κέντρα δεδομένων, καθώς εταιρείες όπως η Microsoft και η ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος ενέργειας και να επιτύχουν τους κλιματικούς τους στόχους.

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Το κλίμα της Σκανδιναβικής χώρας, ευνόησε σημαντικά για την επιλογή της καθώς καθιστά φθηνότερη την αντιμετώπιση της θερμότητας που παράγεται από τα κέντρα δεδομένων και διαθέτει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.



Η Alphabet αύξησε τις παγκόσμιες επενδύσεις της σε 195 έως 205 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς επιδιώκει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστές.

Οι επενδύσεις στη Φινλανδία περιλαμβάνουν κέντρα δεδομένων, βελτίωση του ηλεκτρικού δικρύου και έργα καθαρής ενέργειας και μπαταριών που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες Gemini, Search, Maps και YouTube.

«Η νέα ψηφιακή υποδομή θα είναι η βάση για την ψηφιακή ετοιμότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Φινλανδία και την ευρύτερη Ευρώπη», δήλωσε η εταιρεία υποστηρίζοντας ότι η επένδυση, που θα πραγματοποιηθεί το 2027 και το 2028, θα συνεισφέρει περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Φινλανδίας ενώ θα ανοίξει περίπου 7.000 θέσεις εργασίας ετησίως μόλις τεθεί σε λειτουργία.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, δήλωσε ότι η απόφαση της Google ήταν «μια σαφής απόδειξη των δυνατών μας σημείων» λέγοντας ότι «η αξία της οικονομίας των δεδομένων εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τις άμεσες επενδύσεις στην τόνωση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης».