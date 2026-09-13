Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα προειδοποίησε για τους κινδύνους της ταχείας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και υπογράμμισε την ανάγκη ορθής διαχείρισής της.

Ο ίδιος κάλεσε τους Δημοκρατικούς να διαμορφώσουν μια σαφή πολιτική ατζέντα για τη ρύθμιση και τη διακυβέρνηση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο Ομπάμα προέτρεψε τον Χακίμ Τζέφρις να προωθήσει έναν δημόσιο διάλογο για το ζήτημα, εφόσον το κόμμα ανακτήσει τον έλεγχο της Βουλής.

Ο πρώην πρόεδρος ζήτησε επίσης από τους μελλοντικούς υποψηφίους να εντάξουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στο επίκεντρο της πολιτικής τους.

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Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η AI «θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνη, εάν δεν τη διαχειριστούμε σωστά».

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ομπάμα κάλεσε τους Δημοκρατικούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να διαμορφώσουν μια σαφή πολιτική ατζέντα γύρω από τη ρύθμιση και τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης.

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Η παρέμβασή του έγινε σε πρόσφατη ιδιωτική εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι πιέσεις προς την Ουάσιγκτον για αυστηρότερους κανόνες στη χρήση και ανάπτυξη των συστημάτων AI.

Η συζήτηση έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση μετά και τις πρόσφατες προειδοποιήσεις δύο ερευνητών της Anthropic, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η ανεξέλεγκτη και ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να δημιουργήσει ακόμη και υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα.

«Αυτό είναι κάτι που εξελίσσεται πολύ γρήγορα σε ιδιωτικά χέρια και, αν δεν το θέσουμε υπό έλεγχο, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνο», φέρεται να δήλωσε ο Ομπάμα την Πέμπτη, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Οι New York Times, επικαλούμενοι μέρος της απομαγνητοφώνησης των δηλώσεών του που δόθηκε από το γραφείο του πρώην προέδρου, αναφέρουν ότι ο Ομπάμα απευθύνθηκε ειδικά στον ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις.

Ο πρώην πρόεδρος τον ενθάρρυνε να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου δημόσιου διαλόγου για την πολιτική και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Μόλις γίνεις Πρόεδρος της Βουλής, θα συνιστούσα θερμά στους Δημοκρατικούς να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο για έναν πολύ δημόσιο διάλογο», φέρεται να είπε ο Ομπάμα στον Τζέφρις.

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Παράλληλα, κάλεσε και τους πιθανούς υποψηφίους για την προεδρική εκλογική αναμέτρηση του 2028 να τοποθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της πολιτικής τους ατζέντας.

Όπως υπογράμμισε, η συζήτηση δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στους κινδύνους ασφαλείας, αλλά να επεκταθεί και στις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της AI, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σαφούς σχεδίου για τη διαχείριση μιας τεχνολογίας που εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Mε πληροφορίες από New York Times

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