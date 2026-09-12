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Την ανάγκη να περιορίσουν σκόπιμα τον ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης εξέφρασε ο εκτελεστικός διευθυντής της αμερικανικής εταιρείας AI Anthropic, Ντάριο Αμοντέι.

Ο Αμοντέι κάλεσε τις εταιρείες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης να προχωρήσουν σε μια ελεγχόμενη επιβράδυνση της τεχνολογικής προόδου, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα πλαίσιο τριών βημάτων που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των μοντέλων. Στόχος είναι να υπάρξει περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των πιθανών κινδύνων που συνοδεύουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

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We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.



Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our… — Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026

Σε κείμενό του, ο επικεφαλής της Anthropic υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις ικανότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης».

Ο ίδιος διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ακόμη και με μια τέτοια προσέγγιση, η τεχνολογική πρόοδος θα εξακολουθήσει να φαίνεται ταχεία. Όπως σημείωσε, το κρίσιμο είναι να αξιοποιηθεί με σύνεση ο επιπλέον χρόνος που θα προκύψει από την επιβράδυνση: «Η πρόοδος θα μοιάζει ακόμα γρήγορη και θα πρέπει να κάνουμε σοφή χρήση του χρόνου που κερδίζουμε».