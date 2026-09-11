Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Anthropic εντόπισε επιχείρηση επιρροής που αποδίδεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με στόχο την παραπλάνηση ειδικών του ΟΗΕ.

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude, η επιχείρηση παρήγαγε ψευδείς μαρτυρίες και έγγραφα για τον πόλεμο στο Σουδάν.

Η εκστρατεία ανέπτυξε περίπου 300 ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στοχοποιήσει επικριτές του Άμπου Ντάμπι.

Η εταιρεία Anthropic σταμάτησε τη συγκεκριμένη δράση, καθώς και άλλες ανάλογες επιχειρήσεις παρακολούθησης και απάτης σε διάφορες χώρες παγκοσμίως.

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Η αμερικανική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic ανακάλυψε μια «επιχείρηση» την οποία αποδίδει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ οι οποίοι επέκριναν τον υποτιθέμενο ρόλο που διαδραματίζει το Άμπου Ντάμπι στον πόλεμο του Σουδάν.

Στην αναφορά της, όπου εξηγεί πώς σταμάτησε τις παράνομες επιχειρήσεις από πολλές χώρες, η Anthropic κάνει λόγο για μια μεγάλη «επιχείρηση» την οποία αποδίδει «με υψηλό βαθμό βεβαιότητας», στην κυβέρνηση των Εμιράτων.

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Η εκστρατεία αυτή στόχευε κατά κύριο λόγο τους Αδελφούς Μουσουλμάνους. Χρησιμοποιούσε πράκτορες (αυτόνομα προγράμματα) του μοντέλου ΤΝ Claude της Anthropic για να δημιουργήσουν διάφορα έγγραφα, περιεχόμενο που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή και μαρτυρίες για την κατάσταση στο Σουδάν.

Ο πόλεμος μεταξύ του στρατού του Σουδάν και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) ξέσπασε το 2023 και έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους, σύμφωνα με εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Τουλάχιστον 12 εκατομμύρια Σουδανοί έχουν εκτοπιστεί στη σοβαρότερη, κατά τον ΟΗΕ, ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

Τα ΗΑΕ έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές ότι στηρίζουν τις ΔΤΥ, κάτι που το Άμπου Ντάμπι διαψεύδει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με την Anthropic, η επιχείρηση είχε δομηθεί γύρω από μια εικονική προσωπικότητα, τον αποκαλούμενο Deadshot, που ζητούσε «μια συντονισμένη περιφερειακή και διατλαντική επιχείρηση για την εξάρθρωση των Αδελφών Μουσουλμάνων σε όλον τον κόσμο». Αυτό το σουνιτικό, πανισλαμιστικό κίνημα ιδρύθηκε το 1928 στην Αίγυπτο και πιστεύεται ότι διατηρεί δεσμούς με τον στρατό του Σουδάν – κάτι που διαψεύδεται από τις σουδανικές αρχές.

Anthropic caught a UAE-linked operation using Claude to run an influence campaign against the Muslim Brotherhood and Sudan.



A single operator used an AI persona called "Deadshot" to generate intel briefs, fake UN testimonies, targeting lists of EU parliament members and… pic.twitter.com/fn9O7D18Nz — Clash Report (@clashreport) September 11, 2026

Σε μια άλλη πρωτοβουλία οι πράκτορες της ΤΝ ιδιοποιήθηκαν την ταυτότητα μιας σουδανικής ΜΚΟ και συνέταξαν τις καταθέσεις δύο ατόμων προκειμένου «πληροφορίες ευνοϊκές για τα συμφέροντα της μίας πλευράς (σ.σ. στον πόλεμο) να φτάσουν στον ΟΗΕ, σαν να προέρχονταν από ανεξάρτητους, ντόπιους μάρτυρες, αντί για κρατικούς παράγοντες», συνεχίζει η Anthropic.

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Η αμερικανική εταιρεία έκανε επίσης λόγο για σύνταξη φακέλων που είχαν ως στόχο να πλήξουν τους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ οι οποίοι είχαν επικρίνει τον ρόλο των ΗΑΕ στο Σουδάν.

Τα Εμιράτα δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για κάποιο σχόλιο.

Η εκστρατεία αυτή χρησιμοποιούσε περίπου 300 ψεύτικους λογαριασμούς σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την Anthropic η οποία δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει αν οι «μαρτυρίες» ή οι φάκελοι έφτασαν στον στόχο τους ή επηρέασαν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

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Την Πέμπτη η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σταμάτησε πολλές επιχειρήσεις παρακολούθησης αντιφρονούντων και μειονοτήτων, ιδίως στην Κίνα, το Ιράν και τη Δυτική Αφρική, αλλά επίσης και απόπειρες ανάπτυξης οπλικών συστημάτων, όπως στην Υεμένη, ή απάτες σε μεγάλη κλίμακα.

«Είναι καιρός οι πάροχοι να βάλουν τάξη στις επιχειρήσεις τους και να φροντίσουν να κρατούν υπό έλεγχο τα προηγμένα μοντέλα τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τόμας Ρενιέ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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