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Οι αρχές επέβαλαν επίσης στους κατηγορούμενους διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και διετή απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες καταγγέλλουν σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών και χρήση απάνθρωπων τιμωρητικών μεθόδων.

Νομικοί υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη καλλιτεχνική δράση δεν συνιστά ποινικό αδίκημα, χαρακτηρίζοντας την καταδίκη ως προσπάθεια πολιτιστικής καταστολής και φίμωσης των πολιτών.

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Διεθνείς αντιδράσεις και έντονη συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών έχει προκαλέσει η καταδίκη μιας νεαρής τραγουδίστριας στο Ιράν σε 74 μαστιγώματα επειδή εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ σε διαδικτυακή συναυλία.

Η Ιρανή τραγουδίστρια Παραστού Αχμαντί και οκτώ μέλη της μουσικής και παραγωγικής της ομάδας τιμωρήθηκαν με 74 μαστιγώματα, έπειτα από συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω YouTube. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαστήριο της επαρχίας Κομ επέβαλε επίσης διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και διετή απαγόρευση άσκησης καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

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Οι αρχές υποστήριξαν ότι οι κατηγορούμενοι προσέβαλαν τη δημόσια αιδώ και παρήγαγαν ή διέδωσαν «ανήθικο και χυδαίο περιεχόμενο» στο διαδίκτυο, καθώς η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε χωρίς να φορά το υποχρεωτικό χιτζάμπ.

One day after the U.S. signed a deal with the Islamic Republic، the regime in Iran, handed Parastoo Ahmadi 74 lashes for singing on YouTube.



They call America the Great Satan. And then they flew to the table and signed a deal with the «Devil«. But a woman’s voice scared them… pic.twitter.com/FMJdKD7EGZ June 18, 2026

Η υπόθεση αφορά συναυλία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Αχμαντί στο YouTube. Η 29χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε το πατριωτικό τραγούδι «Az Khoone Javanane Vatan» («Από το Αίμα των Νέων της Πατρίδας») χωρίς να φορά χιτζάμπ, σε μια εμφάνιση που έγινε γρήγορα viral και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο, η Αχμαντί και αρκετοί μουσικοί συνελήφθησαν από τις ιρανικές αρχές, προτού αφεθούν ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικαστική έρευνα συνεχίστηκε και κατέληξε στην επιβολή των συγκεκριμένων ποινών.

Έντονες επικρίσεις για την απόφαση των ιρανικών αρχών

Η καταδίκη της Παραστού Αχμαντί έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομικούς και καλλιτέχνες, οι οποίοι κάνουν λόγο για σοβαρή παραβίαση θεμελιωδών ελευθεριών.

Η Μπαχάρ Γκαντεχαρί, διευθύντρια υπεράσπισης δικαιωμάτων στο Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, δήλωσε ότι η υπόθεση αποδεικνύει πως η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα παραμένει αμετάβλητη.

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Another jaw dropping bravery by an Iranian woman. Singer Parastoo Ahmady did a live performance in Iran a few hours ago in an ancient road inn/caravansary.



This is while the regime not only continues to ban women from singing, it just passed a new law that imposes even more… pic.twitter.com/YMAK6y19Bl — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) December 12, 2024

Όπως τόνισε, η τιμωρία της τραγουδίστριας επειδή εμφανίστηκε και τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ αναδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που επιχειρεί να προβάλει το καθεστώς και στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μοΐν Χαζαελί αμφισβήτησε τη νομική βάση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ούτε το τραγούδι ούτε η μουσική δημιουργία από γυναίκες συνιστούν ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το ιρανικό δίκαιο.

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Παράλληλα, επισήμανε ότι η μαστίγωση θεωρείται διεθνώς μορφή βασανιστηρίου και απάνθρωπης μεταχείρισης. Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονο διάλογο εντός και εκτός Ιράν, με πολλούς καλλιτέχνες να καταγγέλλουν κλιμάκωση της πολιτιστικής καταστολής και προσπάθεια φίμωσης των επικριτών του καθεστώτος.