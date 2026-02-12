Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του σήμερα καταδικάζει απερίφραστα τις στοχευμένες απελάσεις ξένων δημοσιογράφων και χριστιανών υπηκόων άλλων χωρών στην Τουρκία, οι οποίες πραγματοποιούνται με αβάσιμα προσχήματα εθνικής ασφάλειας και χωρίς τη δέουσα διαδικασία.

Δεδομένης της έλλειψης πρόσβασης σε αποδεικτικά στοιχεία και ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου, το Κοινοβούλιο ζητεί από τις τουρκικές αρχές να θέσουν αμέσως τέλος σε όλες τις μορφές δικαστικής και διοικητικής παρενόχλησης αλλοδαπών δημοσιογράφων. Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία πρέπει να σταματήσει όλες τις απελάσεις και τις νομικές διαδικασίες κατά του Ιρανού ανεξάρτητου δημοσιογράφου Kaveh Taheri, του Σουηδού δημοσιογράφου Joakim Medin και άλλων δημοσιογράφων που έχουν στοχοποιηθεί λόγω της δουλεια΄ς τους, αναφέρει το ψήφισμα.

Advertisement

Advertisement

Οι ευρωβουλευτές καλούν περαιτέρω την Τουρκία να σταματήσει αμέσως τη χρήση των διοικητικών κωδικών ασφαλείας N-82 και G-87, με βάση τους οποίους έχουν οριστεί τουλάχιστον 300 αλλοδαποί χριστιανοί ως απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας, να παράσχει αποφάσεις αιτιολογημένες σε ατομικό επίπεδο και υπό ανεξάρτητο δικαστικό έλεγχο, καθώς και να επιτρέψει την επιστροφή των ατόμων που έχουν απελαθεί αυθαίρετα.

Οι ευρωβουλευτές, αναφερόμενοι στην αξιολόγηση της έκθεσης της Επιτροπής για την Τουρκία για το 2025, σύμφωνα με την οποία η ελευθερία και η πολυφωνία των ΜΜΕ εξακολουθούν να υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς, ζητούν από την Επιτροπή να εγείρει συστηματικά αυτές τις ανησυχίες στον πολιτικό της διάλογο με την Τουρκία και να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων μέτρων σε περίπτωση που οι καταχρήσεις αυτές συνεχιστούν.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 502 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 59 αποχές.

Συστηματική καταπίεση, απάνθρωπες συνθήκες και αυθαίρετες κρατήσεις από το καθεστώς στο Ιράν

Επίσης, οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν τη βία του ιρανικού καθεστώτος κατά του ίδιου του πληθυσμού του, ιδίως κατά φορέων της κοινωνίας των πολιτών, διαδηλωτών, γυναικών, μειονοτήτων και κοινοτήτων. Καταγγέλλουν την καταπίεση των γυναικών και ζητούν την άμεση απελευθέρωση των γυναικών που τελούν υπό κράτηση, ιδίως της βραβευθείσας με το Νόμπελ Ειρήνης Narges Mohammadi.

Το Κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για εκθέσεις που εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών από τις πρόσφατες διαμαρτυρίες μπορεί να ανέρχεται σε περίπου 35.000 και προειδοποιεί ότι οι ήδη τεκμηριωμένες πράξεις πληρούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν οι φρικαλεότητες αυτές να τεκμηριώνονται ανεξάρτητα από τα όργανα του ΟΗΕ και να διαφυλάσσονται τα αποδεικτικά στοιχεία για μελλοντικές διώξεις, τονίζοντας την ανάγκη λογοδοσίας μέσω διεθνών δικαστικών μηχανισμών.

Το ψήφισμα ζητεί τον άμεσο τερματισμό κάθε μορφής βίας και καταστολής κατά πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της αυθαίρετης κράτησης, των βίαιων εξαφανίσεων και των βασανιστηρίων και παροτρύνει τις αρχές να σταματήσουν την παρενόχληση και τη δίωξη των γιατρών και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας που παρέχουν περίθαλψη σε τραυματισμένους διαδηλωτές.

Advertisement

Οι ευρωβουλευτές επαναβεβαιώνουν την αλληλεγγύη τους προς τον ιρανικό λαό και υπογραμμίζουν ότι αποτελούν τη μοναδική νόμιμη πηγή κυριαρχίας στο Ιράν. Καλούν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επεκτείνουν τις στοχευμένες κυρώσεις, καθώς και την ΕΕ και τα κράτη μέλη στο σύνολό τους να αναπτύξουν «αντιστρατηγική» για τη στήριξη των οικογενειών των κρατουμένων, καθώς και να αποτρέψουν τη σκόπιμη χρήση διπλωματίας ομήρων από το ιρανικό καθεστώς. Υπενθυμίζουν επίσης ότι ο Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που έχει χαρακτηριστεί από την ΕΕ ως τρομοκρατική οργάνωση, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καταστολή.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 524 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και 41αποχές.

Εκτεταμένος εκφοβισμός, παρενόχληση και κράτηση προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα

Τέλος ο Κοινοβούλιο καταδικάζει τις εκλογές της 15ης Ιανουαρίου 2026 στην Ουγκάντα, καταγγέλλοντας εκτεταμένο εκφοβισμό, βία, απάτη και καθολικό «κλείσιμο» του διαδικτύου. Εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την παρενόχληση και κράτηση στελεχών της αντιπολίτευσης, όπως ο Robert Kyagulanyi (Bobi Wine) και ο Dr Kizza Besigye, ζητώντας την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους, καθώς και όλων των αυθαίρετα κρατούμενων. Καταδικάζει επίσης τη δολοφονία του Mesach Okello και καλεί τις αρχές να σταματήσουν τις στρατιωτικές δίκες πολιτών και να αποκαλύψουν την τύχη των αγνοουμένων.

Advertisement

Παράλληλα, ζητεί ουσιαστικές εκλογικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις και αποχή από περαιτέρω περιορισμούς στο διαδίκτυο. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τη συνεργασία τους με την Ουγκάντα, δίνοντας προτεραιότητα στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ΛΟΑΤΚΙ+ και των δημοσιογράφων. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 514 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 56 αποχές.

Σημειώνεται ότι τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μη νομοθετικά, επίκαιρα ή κατεπείγοντα κείμενα (συχνά βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού του ΕΚ), τα οποία αναδεικνύουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητήματα δημοκρατίας και παραβιάσεις του κράτους δικαίου παγκοσμίως.

Advertisement