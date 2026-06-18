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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε την Πέμπτη πως είχε εγκρίνει το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, παρά τη διαφορετική του άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και άλλους αξιωματούχους πως τα δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του «μετώπου αντίστασης» θα διαφυλαχθούν.

Σε γραπτό μήνυμα προς το ιρανικό έθνος ο Χαμενεΐ είπε πως ο Πεζεσκιάν, με την ιδιότητά του ως επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, αποδέχτηκε την ευθύνη να διασφαλίσει πως η συμφωνία θα προστατέψει τα συμφέροντα του Ιράν και δεσμεύτηκε να μην υποκύψει αν η Ουάσινγκτον προβεί σε υπερβολικές απαιτήσεις.

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Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε πως μελλοντικές διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο με τις ΗΠΑ δεν σημαίνουν αποδοχή της «θέσης του εχθρού».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ από πλευράς του είπε την Πέμπτη πως οι ΗΠΑ περιμένουν «πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα», περιλαμβανομένου Λιβάνου- Χεζμπολάχ- Ισραήλ.

«Τους ενθαρρύνουμε όλους στη Μέση Ανατολή να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους στο να αφεθούν οι διαπραγματεύσεις μας να εκτυλιχθούν όμορφα» έγραψε στο Truth Social.

Δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοί του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες! Το μόνο που βρίσκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό είναι επιτυχία, τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση και μια νίκη. Κοιτάξτε τη χρηματιστηριακή αγορά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος/

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP