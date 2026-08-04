Επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα (drones) στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους έξι στην περιφέρεια της Μόσχας, ανακοίνωσε μέσω Telegram μερικά λεπτά μετά τις 07:00 ο περιφερειάρχης Αντρέι Βαραμπιόφ.
«Το πρωί, δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίθεση drones εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας», ανέφερε ο αξιωματούχος. Διευκρίνισε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές στο επίπεδο της βιομηχανικής ζώνης Ναβασέλκι, ιδίως σε αποθήκη.
«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) έξι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.
Пять человек погибли и шестеро пострадали из-за атаки украинских дронов в Подмосковье— Медиазона (@mediazzzona) August 4, 2026
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что после удара БПЛА начался пожар на складах в округе Чехов — ASTRA полагает, что речь идет об объектах, используемых Wildberrieshttps://t.co/xUc1CX6dxz… pic.twitter.com/0hC47tGdKA
⚠️Drones strike Wildberries warehouses in Moscow and Leningrad regions ⚠️https://t.co/i6WATRJ5U7 pic.twitter.com/6EDmcQbcG7— RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) August 4, 2026
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP