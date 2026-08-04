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Επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα (drones) στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους έξι στην περιφέρεια της Μόσχας, ανακοίνωσε μέσω Telegram μερικά λεπτά μετά τις 07:00 ο περιφερειάρχης Αντρέι Βαραμπιόφ.

«Το πρωί, δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίθεση drones εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας», ανέφερε ο αξιωματούχος. Διευκρίνισε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές στο επίπεδο της βιομηχανικής ζώνης Ναβασέλκι, ιδίως σε αποθήκη.

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«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) έξι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP