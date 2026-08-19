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Μια συνηθισμένη καλοκαιρινή έξοδος για μπάνιο μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, όταν αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε ότι ο άνδρας που είχε μπροστά του ήταν πρόσωπο το οποίο αναζητούσαν οι Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού, στον Δήμο Μαλεβιζίου. Ο αστυνομικός υπηρετεί στο Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και είχε πάει στην περιοχή για μπάνιο.

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Από την παραλία στην καταδίωξη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο αστυνομικός αναγνώρισε έναν Ολλανδό υπήκοο, για τον οποίο είχε ήδη κινητοποιηθεί η ΕΛ.ΑΣ.

Ο άνδρας είχε φύγει από νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν και οι αστυνομικές υπηρεσίες τον αναζητούσαν τις προηγούμενες ώρες.

Ο αστυνομικός, παρά το γεγονός ότι δεν βρισκόταν σε υπηρεσία, αποφάσισε να επέμβει. Παράλληλα ειδοποίησε τους συναδέλφους του και ζήτησε ενισχύσεις.

Προέβαλε αντίσταση – Τραυματίστηκε ο αστυνομικός

Η προσπάθεια ακινητοποίησης δεν εξελίχθηκε εύκολα. Ο Ολλανδός φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση και ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ο αστυνομικός.

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Ο τραυματισμός του, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, είναι τέτοιος ώστε αναμένεται να τον κρατήσει εκτός υπηρεσίας για κάποιο χρονικό διάστημα.

Λίγο αργότερα έφθασαν στην περιοχή αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί από τον συνάδελφό τους. Κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον Ολλανδό και να του περάσουν χειροπέδες.

Το καθήκον δεν τελείωσε με τη βάρδια

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Το περιστατικό έχει μία ιδιαίτερη πλευρά: ο αστυνομικός δεν βρισκόταν σε περιπολία ούτε εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία. Ήταν στην παραλία για να κάνει το μπάνιο του.

Αναγνώρισε όμως έναν άνθρωπο που γνώριζε ότι αναζητείται και δεν προσπέρασε αδιάφορα. Ενημέρωσε την υπηρεσία του και επιχείρησε να τον συγκρατήσει μέχρι να φθάσουν οι ενισχύσεις, πληρώνοντας τελικά την επέμβασή του με τον τραυματισμό του.

Μερικές φορές η ιδιότητα του αστυνομικού δεν τελειώνει όταν τελειώσει η βάρδια. Και στην περίπτωση του αστυνομικού του Ηρακλείου, το ρεπό μετατράπηκε σε καθήκον μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

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